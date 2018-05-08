Учёные объяснили, какое влияние оказывает алкоголь на сон человека

Новости Финляндии. Специалисты из Технологического университета Тампере выяснили, как влияет употребление алкоголя перед сном на вегетативную нервную систему спящего человека.

Как сообщает JMIR Mental Health, в исследовании участвовали 4098 добровольцев, около 55% из них – женщины, средний возраст которых 45 лет. Суть эксперимента в том, что испытуемые один день употребляли алкоголь перед сном, а другой день – нет.

Учёные из США нашли способ омолодить кровеносные сосуды на 15-20 лет

В ходе исследования стало известно, что чем более пьяным человек ложился спать, тем хуже восстанавливался организм.

Для более точных результатов уровень употребления спиртного разделили на три категории: низкий (менее 0,25 грамм на килограмм чистого спирта), средний (0,25-0,75 г/кг), высокий (более 0,75 г/кг). Уровень восстановления организма во время сна уменьшался в зависимости от количества выпитого на 9,3%, 24,0% и 39,2% соответственно.

Учёные: употребление парацетамола может привести к бесплодию и выкидышу

Алкоголь оказывал одинаковое влияние на мужчин и женщин, на активных и на ведущих сидячий образ жизни. Однако воздействие спиртных напитков хуже сказывалось на молодых людях, в сравнении с пожилыми. Кроме того, большее негативное влияние алкоголь оказывал на тех, у кого изначально были проблемы со сном.

Зимой 2018 года учёные из Великобритании назвали неожиданный вред одной выкуренной сигареты в день.