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Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?

01 марта 2020 14:26
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Вы, наверное, слышали такие имена, как Андрей Губин, Бритни Спирс и Стас Костюшкин. Если нет, то какие артисты ассоциируются у вас с детством? Под чью музыку вы танцевали на дискотеках? 

Ответы на эти вопросы могут быть разными в зависимости от возраста. Мы вспомнили артистов, которые были на пике популярности в 1990-ых и 2000-ых годах. 

Андрей Губин 

Андрей Губин рассказал, почему старается избегать публики 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-1

Фото: instagram.com/_andreygubin_ 

Сергей Жуков, группа «Руки вверх» 

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-4

Фото: instagram.com/sezhukov 

Алексей Потехин, группа «Руки вверх» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-7

Фото: instagram.com/potekhinalex 

Мэри-Кейт и Эшли Олсен 

Чем сегодня занимаются близнецы, которые были популярными актёрами в прошлом веке? 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-10

Фото: instagram.com/marykateandashley_br 

Scorpions 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-13

Фото: instagram.com/scorpions 

Бритни Спирс 

Бритни Спирс продолжила выступление, рискуя остаться на сцене без костюма 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-16

Фото: instagram.com/britneyspears 

Оксана Ковалевская, группа «Краски» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-19

Фото: instagram.com/oksanakovalevskaya 

Metallica 

Группа Metallica в Москве спела песню «Группа крови» на русском языке и поразила публику 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-22

Фото: instagram.com/wellmanphotographyuk 

Юля Волкова, группа «Тату» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-25

Фото: instagram.com/official_juliavolkova 

Елена Катина, группа «Тату» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-28

Фото: instagram.com/lenakatina 

Группа «Звери» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-31

Фото: instagram.com/zveri_official 

Юрий Шатунов, группа «Ласковый май» 

Юрию Шатунову 46 лет. Как проводит своё свободное время певец 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-34

Фото: instagram.com/yuriy_shatunov 

Кристина Агилера 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-37

Фото: instagram.com/xtina 

Стас Костюшкин, группа «Чай вдвоём» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-40

Фото: instagram.com/stas_kostyushkin_official 

Денис Клявер, группа «Чай вдвоём» 

Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?-43

Фото: instagram.com/denisklyaver 

Кстати, недавно Клявер дал большое интервью телеканалу РТР-Беларусь.

Артист рассказал о семье и мечте спеть в стиле Metallica – здесь подробнее

# Звезды # калейдоскоп # Андрей Губин # Сергей Жуков # Юрий Шатунов # Бритни Спирс # Scorpions # Кристина Агилера # Стас Костюшкин # Денис Клявер # Фотофакт

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