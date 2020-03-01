Ностальгия по девяностым и нулевым. А вы сможете сейчас узнать кумиров своего детства?
Вы, наверное, слышали такие имена, как Андрей Губин, Бритни Спирс и Стас Костюшкин. Если нет, то какие артисты ассоциируются у вас с детством? Под чью музыку вы танцевали на дискотеках?
Ответы на эти вопросы могут быть разными в зависимости от возраста. Мы вспомнили артистов, которые были на пике популярности в 1990-ых и 2000-ых годах.
Андрей Губин
Андрей Губин рассказал, почему старается избегать публики
Фото: instagram.com/_andreygubin_
Фото: instagram.com/sezhukov
Алексей Потехин, группа «Руки вверх»
Фото: instagram.com/potekhinalex
Фото: instagram.com/marykateandashley_br
Scorpions
Фото: instagram.com/scorpions
Фото: instagram.com/britneyspears
Оксана Ковалевская, группа «Краски»
Фото: instagram.com/oksanakovalevskaya
Фото: instagram.com/wellmanphotographyuk
Юля Волкова, группа «Тату»
Фото: instagram.com/official_juliavolkova
Елена Катина, группа «Тату»
Фото: instagram.com/lenakatina
Группа «Звери»
Фото: instagram.com/zveri_official
Фото: instagram.com/yuriy_shatunov
Кристина Агилера
Фото: instagram.com/xtina
Стас Костюшкин, группа «Чай вдвоём»
Фото: instagram.com/stas_kostyushkin_official
Денис Клявер, группа «Чай вдвоём»
Фото: instagram.com/denisklyaver
Кстати, недавно Клявер дал большое интервью телеканалу РТР-Беларусь.
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