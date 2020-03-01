Прямой эфир

Мать преподала суровый урок сыну и заслужила уважение других женщин

01 марта 2020 09:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ребёнок плохо вёл себя в магазине, трогал всё подряд и дразнил младшего брата. В итоге мать велела сыну направить свою энергию в позитивное русло – сделать отжимания. 

Как сообщает CNN, история произошла в США. Молли Вуден ходила по магазину и в какой-то момент зашла в туалет. Там она увидела назидательно стоявшую женщину и 10-летнего ребёнка. 

Мать преподала суровый урок сыну и заслужила уважение других женщин -1

Фото: facebook.com/molly.e.harder 

Мать велела сыну сделать отжимания. Мальчик отказывался, говоря, что в туалете грязный пол. Женщина ответила, что позже он сможет помыть руки с мылом, а если будет сопротивляться, то придётся делать ещё 10 отжиманий. Когда мальчик выполнил спортивное упражнение, семья продолжила свой путь. 

Вуден сделала фотографию и поделилась ею в соцсетях. Молли отметила, что хотя не с каждым ребёнком можно использовать такие методы воспитания, иногда они необходимы. 

Мать преподала суровый урок сыну и заслужила уважение других женщин -4

Фото: Facebook / Harper Quinn 

О публикации узнала женщина со снимка и связалась с Вуден. Женщина пояснила, что её зовут Харпер Куинн. Молли извинилась за сделанное фото, на что Харпер ответила, что в этом нет нужды, напротив, она благодарна. 

Куинн рассказала, что у её ребёнка СДВГ и вызывающее оппозиционное расстройство. В итоге мальчик не только импульсивен, но и всегда делает то, что ему говорят не делать. Харпер уточнила, что после отжиманий её сын нахмурился, скрестил руки и молчал, но не создавал никаких проблем. 

Мать преподала суровый урок сыну и заслужила уважение других женщин -7

Фото: Facebook / Harper Quinn 

Женщина считает, что применять физическое насилие в качестве воспитательный мер неправильно, но каким-то образом необходимо поддерживать дисциплину. Так Куинн придумала идею с физическими упражнениями. 

Впрочем, родители тоже иногда могут ошибаться. Одна девочка заявила отцу, что не хочет есть его бутерброды.

Причина оказалась простой – здесь подробнее

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стоит поблагодарить родителей. Парень выиграл в конкурсе странных имён
01 марта 2020 08:49

Стоит поблагодарить родителей. Парень выиграл в конкурсе странных имён

Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?
01 марта 2020 07:13

Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?

Делаем сладкий букет. Пошаговая инструкция
29 февраля 2020 16:30

Делаем сладкий букет. Пошаговая инструкция