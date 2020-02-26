«Популярность – это искушаемое состояние, когда ты теряешь контроль над собой». Денис Клявер о семье и мечте спеть в стиле Metallica

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец, музыкант, композитор – Денис Клявер. Хочу вам прежде всего сделать комплимент: вот как я Вас помню, когда я еще была подростком, Вы таким же остались, нисколько не изменились. Вы нашли эликсир молодости? «Волосы подстриг, бороду подкоротил и, вроде как бы, омолодился» Денис Клявер, певец, музыкант, композитор:

Спасибо большое! На самом деле, мы все же взрослеем и когда все одновременно взрослеем, не замечаем, я думаю, наверное, из-за этого. Правда, у меня волосы были длинные, борода погуще. Волосы подстриг, бороду подкоротил и, вроде как бы, омолодился. А, вообще, если честно, я человек позитивный, ведущий здоровый образ жизни, самое главное – занимающийся любимым делом, так получилось, что это моя профессия, поэтому наверное, в этом тоже залог.

Насчет здорового образа жизни, Вы же занимаетесь спортом много: и на лыжах катаетесь, и культуризмом, и акробатикой. Денис Клявер:

То, что я веду спортивный образ жизни, однозначно. Времени на тренировки я уделяю не так много, потому что времени не так много. Правильное питание – это тоже немаловажно. Я, вообще, человек очень подвижный, я стараюсь вне зависимости, понятно, что мы все на автомобилях, когда есть возможность, прогуляться пешочком или, например, на концерте я всегда там: «Денис, вы так выкладываетесь», я говорю: «Во-первых, мне нравится то, что я делаю, я очень люблю зрителей». Да и потом я, в принципе, совмещаю и концерты, и фитнес-тренинг – очень удобно.

25 лет гастрольной и творческой деятельности. Вам верится, что 25 лет прошло? Денис Клявер:

Нет, вообще, какие-то странные цифры, но они очень красиво звучат с заголовками, придают такой некой солидности, наверное, только из-за этого, а так я даже не замечаю и не понимаю. Но я опять же повторюсь, когда ты занимаешься любимым делом, ты совершенно не обращаешь внимание на то, сколько всего произошло, просто такой некий процесс, от которого получаешь истинное удовольствие и не замечаешь, как время бежит. Слава Богу, есть дети, по которым видно.

«Друзья, когда приходят ко мне в дом, сразу же отмечают, как у нас тут душевно. Я говорю, что это наш улей» Судя по фотографиям, у Вас очень дружная семья. Так оно и есть? Денис Клявер:

Конечно. Нет, на самом деле, мы ненавидим друг друга, мы просто в соцсетях выкладываем фотографии. Конечно, ну, а как?! Вообще, для меня семья, по сути я думаю, что как для любого человека – это такая цитадель, некая Мекка, где мы когда там с женой и с мелким сыном собираемся, втроем объединяемся, мы всегда просыпаемся, он в садик собирается, если я дома, он нас обнимает, я – жену, она – меня, и у нас получается такая минута энергетического обмена – это фантастическая сила.

Ну, и старший, конечно же, когда приезжает и дочка, общаемся. Мы все поддерживаем отношения и с мамулей, и с прекрасной тещей.

Друзья, когда приходят ко мне в дом, сразу же отмечают, как у нас тут душевно. Я говорю, что это наш улей. Когда приходишь домой, у тебя происходит полная перезагрузка и это, конечно, невероятное счастье.

О песне «Когда ты станешь большим»: «10-летние, 12-летние ребята пишут, что послушали и теперь будут всё решать с отцом» У Вас есть такая песня «Когда ты станешь большим» и клип такой трогательный сняли. «Звёздные» отцы охотно поддержали ваш флешмоб? Денис Клявер:

Да, вы знаете, практически все, кого я пригласил, они согласились. Спасибо им огромное! Потому что именно благодаря такому серьезному мужскому кворуму, песня максимально быстрая и то, что я закладывал, у меня получилось усилить и донести практически до каждого. И счастье, что она была услышана не только взрослыми, но и детьми, мне очень хотелось, чтобы дети это поняли. Круто, когда десятилетние, двенадцатилетние ребята пишут, что они послушали песню и теперь будут все решать с отцом.

Ваша аудитория – это еще и люди младше 18 лет? Денис Клявер:

Понятно, что это не тинейджерская музыка, но через родителей то, что нравится детям. Понятно, что это не субкультура для становления тинейджерской личности, но это те песни, которые звучат всегда и их слушали детьми, когда вы были когда-то, потом вы подросли и эти песни до сих пор у нас звучат.

О распаде дуэта «Чай вдвоём»: «Надо спрашивать, как получилось 17 лет продержаться до этого, тем более двум мужикам» Ваш творческий путь начинался с группы «Чай вдвоем». Часто ли вспоминается это время? Денис Клявер:

Конечно, это счастливые 17 лет драйвовой и бесшабашной юности и время, когда не было детей и семей. Была такая юношеская история, но при этом мы стали со Стасом такими, у нас были очень серьезные амбиции и мы, конечно, все сделали для того, чтобы добиться цели. Когда начинали, это было, мягко говоря, вне формата, потом очень долго искали свою песню в течение шести лет, начали мы с 1995 года и появилась песня «Ласковая моя». Уже с тех пор было все очень уверенно, четко и понятно. Понятно, что это компромисс между нами и между слушателем и всегда то, что мы делали, это делается от души. Математически это не работает. Ты можешь кого-то скопировать, но это совершенно не зайдет.

Жалели ли Вы когда-нибудь о распаде коллектива? Денис Клявер:

Да нет. Мы 17 лет были вместе. Вообще, надо спрашивать, как получилось 17 лет продержаться до этого, тем более двум мужикам. Нет, понятно, что было бы круто, если бы мы смогли удержать дуэт, также развить сольный проект, но я думаю, что это нереально, даже, в первую очередь, с точки зрения тех же радиостанций и телевизионных каналов. Они бы сказали: «Ребята, а вы не оборзели?! У нас вот еще один проект, сейчас хотите еще по отдельности». Всему свое время, все, что ни делается, делается к лучшему. Другой разговор, что очень круто, что эти песни живут, их поют, слушают, я их всегда пою на концерте, самые «сливочные», написанные с душой.

О песне «Дружба?»: «Есть дружба в шоу-бизнесе» Последняя Ваша новинка – дуэт со Славой, песня «Дружба» с вопросительным знаком. Есть ли дружба в шоу-бизнесе? Денис Клявер:

Есть дружба в шоу-бизнесе, потому что, как говорится, есть проверенные бойцы, кто давно уже, т. к. это такая очень серьезная сфера. Во-первых, популярность – это очень такое искушаемое состояние, когда ты теряешь реальный контроль над собой, над психикой, тебе кажется, что ты просто властелин мира – это очень опасно. Именно в эти моменты проверяются люди, выживают только сильнейшие. Так что, конечно, там все очень порядочные и у нас есть настоящая дружба.