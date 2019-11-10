Чем сегодня занимаются близнецы, которые были популярными актёрами в прошлом веке?

Давайте поговорим о знаменитых близнецах. Поскольку речь пойдёт о том, как они изменились за прошедшие годы, слабонервным людям лучше сразу прекратить чтение, ведь осознание возраста этих актёров может привести к резкому появлению седой бороды.

Питер и Дэвид Пол

Популярный фильм «Няньки» с Питером и Дэвидом вышел на экраны в далёком 1994 году. С тех пор прошло вот уже 25 лет и сейчас близнецам 62 года. Мужчины не были профессиональными актёрами, поэтому, когда интерес зрительской аудитории к крепким и крупным парням снизился, братья оставили кинематограф.

Несколько лет назад Питер и Дэвид купили церковь и стали жить в ней. Они пишут музыку, фотографируют, занимаются искусством и в целом здорово проводят время. Кстати, Instagram-аккаунт Дэвида пользуется большей популярностью у русскоязычных пользователей, чем у англоязычных.

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов