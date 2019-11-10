Чем сегодня занимаются близнецы, которые были популярными актёрами в прошлом веке?
Давайте поговорим о знаменитых близнецах. Поскольку речь пойдёт о том, как они изменились за прошедшие годы, слабонервным людям лучше сразу прекратить чтение, ведь осознание возраста этих актёров может привести к резкому появлению седой бороды.
Питер и Дэвид Пол
Популярный фильм «Няньки» с Питером и Дэвидом вышел на экраны в далёком 1994 году. С тех пор прошло вот уже 25 лет и сейчас близнецам 62 года. Мужчины не были профессиональными актёрами, поэтому, когда интерес зрительской аудитории к крепким и крупным парням снизился, братья оставили кинематограф.
Несколько лет назад Питер и Дэвид купили церковь и стали жить в ней. Они пишут музыку, фотографируют, занимаются искусством и в целом здорово проводят время. Кстати, Instagram-аккаунт Дэвида пользуется большей популярностью у русскоязычных пользователей, чем у англоязычных.
Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: imgur.com / SavasTimehunterr
Джеймс и Оливер Фелпс
Братья всем известны своими персонажами Фреда и Джорджа Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Последнюю заметную роль сыграли в фильме «Гамлет», который вышел на экраны в 2013 году. Увлекаются гольфом и футболом, часто публикуют фотографии с футбольных матчей. А ещё любят путешествовать. Также у них есть подработка – записывают поздравительные ролики. В основном для детей, хотя выросшие поклонницы братьев Фелпс тоже радуются их поздравлениям.
Фотофакт: как изменились молодые актеры из фильмов о «Гарри Поттере»
Фото: instagram.com/oliver_phelps
Мэри-Кейт и Эшли Олсен
Сёстры снимались в фильмах только в детстве. Последний фильм с участием Мэри-Кейт и Эшли вышел на экраны, когда им исполнилось 18 лет. Сейчас девушки занимаются дизайном. Когда вы встречаете людей, которые одеты так, словно у них нет определённого места жительства, вам следует знать, что первопроходцем этого стиля является Мэри-Кейт. Хотя сами сёстры выпускают одежду для девочек 4-14 лет. Также девушки взяли интервью у многих влиятельных людей и написали о них книгу. Мэри-Кейт в 2015 году вышла замуж за Оливье Саркози – брата бывшего президента Франции.
Фото: instagram.com/mkastyle
Лиза и Луиз Барнс
Самым знаменитым и единственным фильмом сестёр является «Сияние». Лиза и Луиз сыграли там 12-летних девочек-призраков. После школы Лиза окончила факультет литературы, а Луиз стала микробиологом. В общем, это всё, что о них официально известно. Некоторое время назад 51-летние сёстры создали Twitter-аккаунт, в котором делятся разными событиями из жизни. Открытки, связанные с той самой ролью, к ним приходят до сих пор.
Фото: twitter.com/Shining_twins
Линда и Лесли Хэмилтон
А вы знали, что у Линды есть сестра-близнец? Лесли снималась в фильме лишь однажды – она появилась в кинокартине «Терминатор 2: Судный день». В детстве сёстры вместе играли в спектаклях, потому что им было весело наблюдать, как люди их путают. После школы Лесли изучала медицину и стала медсестрой. Кстати, Линда в свои 63 года продолжает съёмки.
Фото: twitter.com/Spec_tacular_W
Недавно мы рассказывали об актёрах, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет.
Посмотреть, как они изменились, можно здесь.