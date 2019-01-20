Андрей Губин рассказал, почему старается избегать публики

Новости России. Известный российский певец девяностых и начала двухтысячных Андрей Губин признался, что редко появляется на людях из-за тяжёлого заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

«На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдаётся», – пояснил музыкант.

Губин добавил, что именно из-за болячек он старается реже выходить в свет. В настоящее время певец живёт в Уфе и не работает. По словам артиста, его сбережений, которые он накопил за годы своего активного творчества, хватит ещё лет на десять. Возможно, в дальнейшем Андрей вновь вернётся в студию и будет создавать музыку.