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Андрей Губин рассказал, почему старается избегать публики

20 января 2019 08:02
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Новости России. Известный российский певец девяностых и начала двухтысячных Андрей Губин признался, что редко появляется на людях из-за тяжёлого заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.  

«На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдаётся», – пояснил музыкант.  

Губин добавил, что именно из-за болячек он старается реже выходить в свет. В настоящее время певец живёт в Уфе и не работает. По словам артиста, его сбережений, которые он накопил за годы своего активного творчества, хватит ещё лет на десять. Возможно, в дальнейшем Андрей вновь вернётся в студию и будет создавать музыку.  

Андрей Губин рассказал, почему старается избегать публики-1

Фото: vk.com/id175401743  

Губин известен своими хитами «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Я знаю, ты знаешь», «Девушки, как звёзды». Исполнитель сказал, что его последнее выступление было в 2005 году в Кремлёвском дворце, с тех пор мужчина поёт только в караоке.  

Причиной ухода Андрея со сцены стало неврологическое заболевание. Из-за него у артиста происходят сильные спазмы мышц лица и глаз. Считается, что к данному заболеванию приводят недосыпание, переутомление и хронический стресс.  

Зимой 2018 года мы вспоминали ещё одного певца 90-ых. 

Как изменился и чем занимается Юрий Шатунов сегодня – можно узнать здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Андрей Губин

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