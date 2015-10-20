Бритни Спирс продолжила выступление, рискуя остаться на сцене без костюма

Новости США. Неприятный инцидент произошел во время выступления Бритни Спирс в Лас-Вегасе. Певица исполняла композицию «3», когда молния на ее комбинезоне предательски разошлась.



Попытки самой певицы и ее балета застегнуть комбинезон успехом не увенчались. Как отмечает издание People, Бритни Спирс продолжила шоу, словно ничего и не произошло, «продемонстрировав тем самым высочайший профессионализм».

Спирс закончила выступление с оголенной спиной, а затем убежала переодеваться за кулисы.

От курьезных ситуаций никто не застрахован, даже звезды первой величины. Так, на концерте в Великобритании поп-дива Мадонна не удержалась на ногах и упала с лестницы во время выступления.