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Бритни Спирс продолжила выступление, рискуя остаться на сцене без костюма

20 октября 2015 15:16
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Новости США. Неприятный инцидент произошел во время выступления Бритни Спирс в Лас-Вегасе. Певица исполняла композицию «3», когда молния на ее комбинезоне предательски разошлась.

Попытки самой певицы и ее балета застегнуть комбинезон успехом не увенчались. Как отмечает издание People, Бритни Спирс продолжила шоу, словно ничего и не произошло, «продемонстрировав тем самым высочайший профессионализм».

Спирс закончила выступление с оголенной спиной, а затем убежала переодеваться за кулисы. 

От курьезных ситуаций никто не застрахован, даже звезды первой величины. Так, на концерте в Великобритании поп-дива Мадонна не удержалась на ногах и упала с лестницы во время выступления.

Бритни Спирс продолжила выступление, рискуя остаться на сцене без костюма-1

Согласно концепции номера, танцор должен был сорвать с поп-дивы плащ, пока она поднималась по красным ступенькам. Но что-то пошло не так. Вместо эффектного прохода, певица рухнула к ногам своих танцоров.

Впрочем, поп-дива не растерялась и, моментально поднявшись, продолжила номер. Поступок привел публику в восторг.

Как прокомментировала инцидент сама Мадонна? Смотрите здесь

# Музыка # Фотофакт # Курьезы # Бритни Спирс

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