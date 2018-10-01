Прямой эфир

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!»

01 октября 2018 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков показал историю коллектива за одну минуту.

Ретроспективу исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram.

Сергей Жуков:
20 лет за одну минуту – вот это действительно мощно и интересно. Десятки всевозможных образов, сотни различных площадок и тысячи довольных слушателей. Давайте вместе окунёмся в этот омут под названием «ностальгия».

Их плакат точно висел у вас на стене. Как сегодня выглядят популярные музыканты 2000-х?

1997 год

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!»-1

Фото: instagram.com/sezhukov

1998 год

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!»-4

Фото: instagram.com/sezhukov

1999 год 

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!»-7

Фото: instagram.com/sezhukov

2000 год

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!»-10

Фото: instagram.com/sezhukov

2002 год 

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!»-13

Фото: instagram.com/sezhukov

2003 год 

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!»-16

Фото: instagram.com/sezhukov

2004 год

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!»-19

Фото: instagram.com/sezhukov

2012 год

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!»-22

Фото: instagram.com/sezhukov

2016 год

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!»-25

Фото: instagram.com/sezhukov

2018 год

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!»-28

Фото: instagram.com/sezhukov

«Руки Вверх!» – это одна из самых известных групп девяностых и нулевых. В 2017 году песню «Крошка моя» назвали лучшей за последние 15 лет.

Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос (смотрите здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Сергей Жуков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Редкий случай: студент сфотографировал чих оленя-альбиноса
30 сентября 2018 14:34

Редкий случай: студент сфотографировал чих оленя-альбиноса

В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» победила девушка с русскими корнями
30 сентября 2018 13:53

В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» победила девушка с русскими корнями

Больше тонны: американец вырастил самую большую тыкву в истории страны
30 сентября 2018 10:11

Больше тонны: американец вырастил самую большую тыкву в истории страны