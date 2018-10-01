20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!»

Новости России. Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков показал историю коллектива за одну минуту.

Ретроспективу исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram.

Сергей Жуков:

20 лет за одну минуту – вот это действительно мощно и интересно. Десятки всевозможных образов, сотни различных площадок и тысячи довольных слушателей. Давайте вместе окунёмся в этот омут под названием «ностальгия».

Их плакат точно висел у вас на стене. Как сегодня выглядят популярные музыканты 2000-х?

1997 год