«Мы закрыли все вопросы у всех». На игре БАТЭ и «Динамо» была мистика

Новости Беларуси. Менее недели назад в поединке БАТЭ и «Динамо-Минск» борисовская команда смогла одержать волевую победу. Председатель правления клуба ещё раз помог своим подопечным.

30 сентября на «Борисов-Арене» в матче 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ играл против минского «Динамо». В первом тайме минский клуб вёл со счётом 1:0. Однако во втором тайме случилось нечто неожиданное.

На 53 минуте болельщики встали почтить память умершего на 53 году жизни Анатолия Капского. И на той же минуте игрок БАТЭ Станислав Драгун сумел сравнять счёт. Этот момент стал переломным. Хотя у «Динамо-Минск» ещё были шансы отыграться, вдохновлённые футболисты борисовского клуба выиграли матч со счётом 2:1.

Благодаря этой победе, БАТЭ остаётся лидером ЧБ-2018 с 18 победами, 3 ничьими и 1 поражением.

«БАТЭ – команда с большой душой». 6 цитат Анатолия Капского о футболе и принципах