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«Мы закрыли все вопросы у всех». На игре БАТЭ и «Динамо» была мистика

05 октября 2018 11:24
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Новости Беларуси. Менее недели назад в поединке БАТЭ и «Динамо-Минск» борисовская команда смогла одержать волевую победу. Председатель правления клуба ещё раз помог своим подопечным.  

30 сентября на «Борисов-Арене» в матче 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ играл против минского «Динамо». В первом тайме минский клуб вёл со счётом 1:0. Однако во втором тайме случилось нечто неожиданное.  

На 53 минуте болельщики встали почтить память умершего на 53 году жизни Анатолия Капского. И на той же минуте игрок БАТЭ Станислав Драгун сумел сравнять счёт. Этот момент стал переломным. Хотя у «Динамо-Минск» ещё были шансы отыграться, вдохновлённые футболисты борисовского клуба выиграли матч со счётом 2:1.  

Благодаря этой победе, БАТЭ остаётся лидером ЧБ-2018 с 18 победами, 3 ничьими и 1 поражением.  

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«Мы закрыли все вопросы у всех». На игре БАТЭ и «Динамо» была мистика-1

Фото: instagram.com/julia.shine  

Позже главный тренер борисовского клуба прокомментировал ту самую 53 минуту.  

«Это мистика и фантастика. Теперь, наверное, каждый поймёт, что этот человек давал белорусскому футболу и нашему клубу в частности. Потому что на 53-й минуте, думаю, мы закрыли все вопросы у всех», – сказал Алексей Бага.  

Многие поклонники футбола сняли на видео ставший знаковым момент в матче минского «Динамо» и борисовчан. БАТЭ тоже поделилось роликом, который набрал уже 888 «нравится» и более 23 тысяч просмотров.  

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Анатолий Капский был тем, кто возродил борисовский клуб. Анатолий Анатольевич вложил в БАТЭ много усилий и добился того, чтобы клуб стал узнаваемым не только в Беларуси, но и за её пределами.  

22 сентября в 11 утра сердце Капского остановилось.  

О том, каким запомнили председателя правления ФК «БАТЭ», можно прочитать здесь.  

# Футбол Беларуси # калейдоскоп # Анатолий Капский # Станислав Драгун # Алексей Бага

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