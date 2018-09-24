БАТЭ был для него второй семьёй. В Беларуси скорбят по Анатолию Капскому

Новости Беларуси. 22 сентября в возрасте 52 лет скончался Анатолий Капский, генеральный директор футбольного клуба БАТЭ, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Человек, которому страна обязана появлением самого титулованного и яркого белорусского клуба современности.

Анатолий Анатольевич начал свою футбольную деятельность в 1996 году. Именно тогда в Борисове создавали команду. И самым активным в этом процессе был Анатолий Капский. С тех пор его судьба была неразрывно связана с БАТЭ. Он был с ним и в горе и в радости.