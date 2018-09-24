БАТЭ был для него второй семьёй. В Беларуси скорбят по Анатолию Капскому
Новости Беларуси. 22 сентября в возрасте 52 лет скончался Анатолий Капский, генеральный директор футбольного клуба БАТЭ, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Человек, которому страна обязана появлением самого титулованного и яркого белорусского клуба современности.
Анатолий Анатольевич начал свою футбольную деятельность в 1996 году. Именно тогда в Борисове создавали команду. И самым активным в этом процессе был Анатолий Капский. С тех пор его судьба была неразрывно связана с БАТЭ. Он был с ним и в горе и в радости.
В белорусском футболе к Капскому относились по-разному, но в одном все сходились точно – этот человек искренне любил футбол и никогда не был к нему равнодушен. Ради своей команды он был готов на всё. Без сомнений, для него БАТЭ был второй семьей.
Анатолий Капский: Футбол мы должны любить не за счет и очки, а за человеческие отношения
К сожалению, здоровье в последние годы жизни начало подводить Анатолия Анатольевича. О критическом состоянии босса БАТЭ заговорили в 2017 году. Зимой Капский перенес двустороннее воспаление легких. Восстановление проходило очень трудно. В этом сезоне он не часто появлялся на футболе. А в субботу, 22 сентября, стало известно, что в 11 утра его сердце остановилось.
Проститься с председателем правления БАТЭ можно будет в понедельник, 24 сентября. Гражданская панихида пройдет с 11.00 до 13.00 на «Борисов-Арене».