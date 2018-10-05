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Баскетболистку Татьяну Троину поздравляют с замужеством

05 октября 2018 09:50
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Новости Беларуси. Татьяна Троина намекнула в социальных сетях о своей свадьбе.

Снимок, на котором Татьяна со спутником прокалывают дыроколом ID-карту, баскетболистка опубликовала на своей странице в Instagram. Происходящее на фото спортсменка подробно описала.

Татьяна Троина:
В Эквадоре вместо паспортов используют пластиковые карточки (ID), в которых написана вся информация о человеке, в том числе его семейное положение. Когда семейное положение меняется, айди нужно менять на новую, где уже будет прописан новый статус. Так вот, чтобы хитрющие мужики не смогли скрыть свое семейное положение, прямо после росписи их старую карточку прокалывают дыроколом, что означает-документ больше не действителен. Так, а к чему я все это рассказываю?

Баскетболистку Татьяну Троину поздравляют с замужеством-1

Фото: instagram.com/troina

Пост был сопровожден хэштегом «кто понял, тот поймет».

Подписчики сразу начали поздравлять пару с таким важным событием в жизни.

В апреле нынешнего года замуж вышла биатлонистка Ирина Кривко – ее супругом стал тренер-сервисмен национальной команды Беларуси по биатлону, а летом свадьбу сыграла еще одна биатлонистка – Надежда Писарева. 

# Белорусские спортсмены # калейдоскоп # Татьяна Троина # Фотофакт

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