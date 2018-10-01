БАТЭ одержал победу над минским «Динамо» в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. Центральный матч 23-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу прошел в Борисове. БАТЭ принимал минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости лучше выглядели в первом тайме и закономерно конвертировали свое преимущество в забитый гол – его провел Фатаи.

Во второй половине уже борисовчане диктовали свои условия. Драгун сравнял счет. А на 78-й минуте итог подвел Поляков. 2:1 – волевая победа БАТЭ, который теперь опережает «Динамо» на 12 очков.

Накануне прошли еще три матча. Выделим второе кряду поражение «Витебска». На этот раз северяне уступили автозаводцам из Жодино. 1 октября программу тура закроет матч в Гродно между «Неманом» и «Гомелем».