«В кругу близких и друзей он был душевным и заботливым!». Спортивный мир вспоминает Анатолия Капского

Новости Беларуси. В субботу в 11 утра остановилось сердце Капского. Спортивный мир скорбит, и на страницах в социальных сетях тренеров и поклонников футбола появляются воспоминания, посвящённые Анатолию Анатольевичу. В ряде постов близкие к спорту люди отмечают, что ушедший из жизни в 52 года человек был одним из лучших спортивных менеджеров в стране. «Очень сложно поверить… Анатолий Капский… Человек дела, человек, ведущий за собой. Спасибо за всё то, что ВЫ сделали для белорусского спорта! В моей памяти Вы останетесь таким – полным энергии, живущим делом, искренним, с открытой улыбкой на лице. Не хочется и не получается поверить. Приношу свои соболезнования родным и близким», – поделилась эмоциями олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. «БАТЭ – команда с большой душой». 6 цитат Анатолия Капского о футболе и принципах

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале fcbatetv

«Сегодня ушёл из жизни Председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский. Я его знал как очень целеустремлённого человека, который был очень сильным профессионалом своего дела. Он разбивал стереотипы и двигал отечественный футбол семимильными шагами вперёд. Все успехи, которые сегодня имеет ФК БАТЭ, связаны в первую очередь с именем Анатолия Капского. Таких людей, к сожалению, единицы... большая потеря... Уверен, его дело жить будет очень долго, потому что он заложил в него очень сильный фундамент. Самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия. Вечная память...», – рассказал о своих впечатлениях об Анатолии Анатольевиче председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадим Девятовский. «До сих пор не могу поверить в это... В голове неразбериха и пустота. Не могу найти слов! Как такое произошло? Анатольевич, Вы для меня были титаном, который проходил любые испытания. Глядя на вас верил всегда, что всё будет хорошо! Спасибо за всё, что вы делали для всех нас! Скорбим. Светлая память!», – поблагодарил белорусский футболист Александр Глеб. «Сегодня не стало очень особенного человека для нашей семьи. Эта новость – настоящая трагедия для всех людей, которые хоть как-то приближены к белорусскому футболу. С момента первого знакомства я всегда ощущала его поддержку и веру в нас с Сашей. Это делало меня сильнее! Обладая характером настоящего мужчины, в кругу близких и друзей он был душевным и заботливым! Как-то однажды он с теплотой высказался: «Молюсь, чтобы у Саши Глеба всё получилось со Светой”. Сегодня я молюсь о нём», – таким запомнила Капского супруга Александра Глеба – Светлана. После продолжительной болезни ушёл из жизни Анатолий Капский

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале fcbatetv

«Уверен, что в Борисове есть несколько десятков улиц, названных именами революционеров и деятелей советских времен, которые никогда не были в этом славном городе и пользы от которых было едва ли больше, чем вреда. Так вот – одна из самых лучших улиц города должна носить имя этого выдающегося человека, который сделал невозможное. Ведь именно благодаря ему Европа узнала о существовании этого даже не областного, а районного центра. О том, что в Борисове есть футбол. Хороший. А иногда даже очень хороший, за который не стыдно перед немцами, итальянцами и прочими испанцами. А еще нужен памятник – на стадионе, а лучше на въезде в город. Чтобы все знали, что родной Борисов помнит его. Это самое малое, что мы можем сделать для тебя Толя. Ты был лучшим и доказал всем, что сбываются даже самые дерзкие мечты – обычного белорусского пацана, который хотел добиться невозможного...», – предложил увековечить память Капского спортивный журналист Сергей Щурко. «В 2014 по просьбе маркетинга мы сняли за копейки ролик про открытие «Борисов-Арены», после на стадионе Анатолий Капский подошёл к нам, пожал руки, поблагодарил, сказал, что ему очень понравилось, и повернувшись к директору ФК БАТЭ: «Работайте с ними!» и после этих слов мы оказались в кабинете директора, где тот произнес: «давайте работать», так ФК БАТЭ стал одним из основных заказчиков «Красного баяна» и спас нас от голодной смерти на старте продакшена. За несколько лет до этого я делал интервью с Анатолием Анатольевичем, жутко волновался. Мы проговорили положенный час, я посмотрел на часы, но Капский улыбнулся и сказал: «Спрашивайте сколько планировали». На каждый вопрос он отвечал очень подробно, я спросил, что изменилось в нём за столько лет работы с клубом. Он улыбнулся: «Ну... я постарел». А потом добавил уже серьёзно: «Я понял, что футбол не самое главное в жизни...» Я помню это как сейчас и из более часа интервью эта фраза до сих пор стоит у меня в ушах», – выразил благодарность режиссёр Евгений Лыткин. Анатолий Капский: Футбол мы должны любить не за счет и очки, а за человеческие отношения

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале fcbatetv

«Проснувшись сегодня утром, по привычке зайдя в инстаграм, первое, что я увидела был этот пост. По началу даже не поняла, а потом просто одно огромное "этого не может быть"! Мы знали друг друга заочно. Он меня, как спортсменку нашей страны, а я его, как основателя и бессменного руководителя лучшего футбольного клуба Беларуси, как начальника, да, можно сказать, второго отца моих друзей, да и просто очень хорошего человека. Впервые мы встретились лично в апреле этого года. А он обнял и расцеловал меня так, как будто мы знали друг друга всю жизнь... Очень жаль, Анатолий Анатольевич, что не будет больше жизни узнать Вас. Этого просто не может быть», – поделилась горечью утраты баскетболистка сборной Беларуси Татьяна Троина. «Сложно подобрать слова... спасибо вам, Анатолий Анатольевич за те добрые воспоминания, которые навсегда останутся в моей памяти. За судьбоносный для меня полёт в 2011 году, за незримую поддержку и за ваше отношение к жизни и к людям! И вы сделали так много для всех нас и в тоже время так мало из того, что хотели сделать... так ярко и небезразлично, с душой и искренне, смело, эмоционально, талантливо и профессионально… и ещё много-много эпитетов… много воспоминаний и заслуг, успехов и побед! Мы будем помнить вас! Светлая память, Анатолий Анатольевич… и хочется отдельные слова поддержки сказать вашей любящей семье. Соболезнования родным и близким...», – написала прощальные слова в память о Капском супруга футболиста Александра Гутора – Марина.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале fcbatetv