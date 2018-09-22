«БАТЭ – команда с большой душой». 6 цитат Анатолия Капского о футболе и принципах

Новости Беларуси. 22 сентября в одиннадцать утра скоропостижно скончался председатель правления БАТЭ Анатолий Капский. В память об этом человеке мы собрали пять его цитат.

О футбольной карьере. Если человеку господь не даёт играть в футбол, лучше раньше стать тренером – раньше станешь большим тренером.

Капский считал, что иногда человеку может что-то мешать быть футболистом. Например, здоровье. Игрок может великолепно владеть мячом, отлично ладить с командой, но при этом регулярно получать травмы, из-за которых появляется необходимость операции. Если операции требуются слишком часто, Анатолий говорил, что не нужно заставлять человека играть, пусть он лучше станет хорошим тренером.

Об иностранцах в команде. Просто брать для того, чтобы был иностранец в команде дополнительно, смысла нет.

Председатель правления БАТЭ рассуждал, что если есть свои хорошие игроки в команде, то нет необходимости брать кого-либо со стороны. Мужчина коротко заключил, что если вводить в состав нового игрока, то он должен быть лучше предыдущего.

О желании играть. Игрок должен выходить на поле максимально мотивированным.

Капский придерживался мнения, что игрок всегда должен выкладываться на поле полностью. Если футболист в рядовых матчах позволяет себе расслабляться, то он не сможет как следует напрячься и в более серьёзных играх.

О принципах. В этой ситуации не мог оставить команду. Потому что не должен был уйти лузером. А сейчас я спокоен.

Когда председатель правления БАТЭ хотел покинуть свой пост, он ждал, пока команда будет готова к его уходу. Анатолий не бросил клуб в сложный период, в тот год (2014) он обеспечил выход команды в плей-офф Лиги чемпионов и гарантировал её участие в групповом раунде Лиги Европы. После этого мужчина признался, что устал и отныне хочет быть простым зрителем, но как-то не сложилось.

О футболе. Мы футбол не за счёт должны любить и не за очки. Мы должны любить за человеческие отношения.

Как-то Анатолий говорил про отношения между игроками разных команд. Он обращал внимание на уважение, которое проявляют футболисты друг к другу.

О ФК «БАТЭ». БАТЭ – команда с большой душой. Без этого невозможно вообще чего-то добиваться.

Капский был тем, кто возродил борисовский клуб. Под его руководством команда добилась значительных успехов и является одной из лучших в Беларуси.