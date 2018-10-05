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«Как я мог отказать?»: канадский хирург прооперировал плюшевого мишку

05 октября 2018 08:23
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Новости Канады. Канадский хирург ради восьмилетнего мальчика провёл операцию на плюшевом мишке.  

Как сообщает BBC, доктор Даниэль Макнили должен был оперировать 8-летнего пациента с гидроцефалией. Когда мальчика везли в операционную, он попросил врача помочь и его медвежонку Малышу.  

«Как я мог отказать?», – написал хирург в Twitter.  

«Как я мог отказать?»: канадский хирург прооперировал плюшевого мишку-1

Фото: twitter.com/pdmcneely  

Доктор диагностировал у медвежонка «разрыв подмышки». Перед операцией врач надел на игрушку маску для новорождённых чтобы, как уточнил мужчина в соцсети, мишка смог сохранить анонимность.  

Малыш стойко перенёс операцию. Ребёнок также был успешно прооперирован.  

Семья мальчика выразила благодарность доктору, который проявил понимание и исполнил просьбу ребёнка.  

«Он был так горд. Ведь его любимый медвежонок лежал с ним вместе на больничной койке», – сказал отец юного пациента.  

Даниэль Макнили работает в Центре здоровья в Галифаксе в Новой Шотландии. Хирург ремонтировал шунт – маленькую трубку, которая помогает удалять лишнюю жидкость из мозга, что снижает давление.  

На неделе мы рассказывали о враче, который придумал, как избежать детских слёз во время прививок.  

Действия доктора принесли ему популярность в интернете – здесь подробнее.  

# Необычное # калейдоскоп # Даниэль Макнили

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