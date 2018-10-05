«Как я мог отказать?»: канадский хирург прооперировал плюшевого мишку

«Как я мог отказать?», – написал хирург в Twitter.

Как сообщает BBC, доктор Даниэль Макнили должен был оперировать 8-летнего пациента с гидроцефалией. Когда мальчика везли в операционную, он попросил врача помочь и его медвежонку Малышу.

Доктор диагностировал у медвежонка «разрыв подмышки». Перед операцией врач надел на игрушку маску для новорождённых чтобы, как уточнил мужчина в соцсети, мишка смог сохранить анонимность.

Малыш стойко перенёс операцию. Ребёнок также был успешно прооперирован.

Семья мальчика выразила благодарность доктору, который проявил понимание и исполнил просьбу ребёнка.

«Он был так горд. Ведь его любимый медвежонок лежал с ним вместе на больничной койке», – сказал отец юного пациента.

Даниэль Макнили работает в Центре здоровья в Галифаксе в Новой Шотландии. Хирург ремонтировал шунт – маленькую трубку, которая помогает удалять лишнюю жидкость из мозга, что снижает давление.

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