Новое исследование определило, почему женщины живут дольше мужчин

Новости США. По статистике женщины живут дольше мужчин. Новые исследования свидетельствуют о том, что секрет продолжительности жизни может заключатся в защитных эффектах, которые гормон эстроген оказывает на женские хромосомы.

Как сообщает Daily Mail, одной из причин продолжительной жизни является длина теломеров – концевых участков хромосом с набором генетической информации.

Женские теломеры длиннее мужских и, таким образом, живут гораздо дольше.

Новое исследование ученых из Калифорнийского университета предполагает, что гормон эстроген поддерживает активность фермента, который помогает удлинять теломеры, увеличивая продолжительность жизни.

В среднем во всем мире продолжительность жизни женщин на пять процентов больше, чем у мужчины. Однако эти цифры значительно варьируются от страны к стране.

Также немаловажной причиной является то, что мужчины чаще склонны употреблять спиртные напитки и курить, соответственно подвергая себя большему риску развития сердечных заболеваний.

Одно из последних исследований предположило, что разрыв в продолжительности жизни среди мужчин и женщин исчезнет к 2032 году, поскольку темпы курения и употребления алкоголя снизятся для обоих полов.

Однако ученые также заметили, что различия в продолжительности жизни могут быть закодированы в генетике мужчин и женщин.

В ДНК человека содержится 23 пары хромосом. Теломеры, расположенные на их концах, выполняют защитную функцию. Они спасают ценный генетический материал от повреждений, особенно при репликации клеток.

Со временем теломеры начинают изнашиваться.

Без теломеров клетки начинают стареть и умирают, поэтому эти простые капсулы на концах жизненно важны для нашего здоровья, а также являются хорошими показателями нашего общего состояния здоровья и потенциального долголетия.

Не только время, но и травмы влияют на жизнь теломеров.

Причиной их изнашивания также могут стать стрессы, проблемы со здоровьем и неправильный образ жизни.

Ожидаемая продолжительность жизни в США сокращается второй год подряд, а разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин вырос до пяти лет.

Сейчас женщины живут в среднем до 81,1 года, а мужчины живут только до 76,1 лет. Калифорнийские ученые предположили, что длина теломеров связана с женским половым гормоном эстрогеном.

Гормон, который отвечает за женскую внешность и продолжение рода, также может помочь продлить жизнь.

Эстроген известен своим защитным эффектом против других заболеваний. Считается, что более высокие уровни гормона помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему в хорошем рабочем состоянии и способствовать здоровому развитию костей.

Ведущий автор исследования, доктор Элисса Эпель: «Некоторые экспериментальные исследования показывают, что воздействие эстрогенов увеличивает активность теломеразы, фермента, который может защитить и удлинить теломеры».