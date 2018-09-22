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«Все успехи БАТЭ – его заслуга». На 53 году ушёл из жизни Анатолий Капский

22 сентября 2018 10:14
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Новости Беларуси. 22 сентября в возрасте 52 лет скоропостижно скончался председатель правления БАТЭ Анатолий Капский. Об этом сообщается сайте ФК БАТЭ.  

«О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ – его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен», – говорится в сообщении.  

Анатолий Капский: Футбол мы должны любить не за счет и очки, а за человеческие отношения  

Сердце Анатолия Анатольевича остановилось в 11:00.  

# Некролог # Анатолий Капский

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