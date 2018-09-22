«Все успехи БАТЭ – его заслуга». На 53 году ушёл из жизни Анатолий Капский

Новости Беларуси. 22 сентября в возрасте 52 лет скоропостижно скончался председатель правления БАТЭ Анатолий Капский. Об этом сообщается сайте ФК БАТЭ.

«О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ – его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен», – говорится в сообщении.

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