Фотофакт: хоккеист Овечкин женился на дочери Веры Глаголевой

Неделю назад в СМИ появились сообщения о том, что 22-летняя Шубская и хоккеист Александр Овечкин, вероятно, поженились. Поводом для заявлений стала совместная фотография пары на странице Шубской в Instagram. На снимке молодые люди запечатлены в праздничных белых нарядах.

Анастасия Шубская (в интервью HELLO!):

Мы познакомились на летней Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Саша приехал туда как гость, а мой отец был в олимпийском комитете – так и познакомились в общей компании. Мне было всего 14 лет, и я не придала этой встрече большого значения. В 2015 году Саша случайно нашел меня в Instagram, написал, попросил номер телефона и позвонил мне. Это было 16 ноября в 00.01. Он не знал, что у меня минуту назад наступил день рождения.