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Фотофакт: хоккеист Овечкин женился на дочери Веры Глаголевой

29 августа 2016 17:53
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Новости России. 30-летний Александр Овечкин покинул ряды завидных холостяков России. Этим летом хоккеист женился. Его избранницей стала модель Анастасия Шубская, дочь известной актрисы Веры Глаголевой.

Фотофакт: хоккеист Овечкин женился на дочери Веры Глаголевой-1


Источник фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial/

«Это счастье», – так подписал эту фотографию Овечкин.

Радостной новостью новобрачные поделились на своих страничках в социальных сетях.

Фотофакт: хоккеист Овечкин женился на дочери Веры Глаголевой-4


Источник фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Неделю назад в СМИ появились сообщения о том, что 22-летняя Шубская и хоккеист Александр Овечкин, вероятно, поженились. Поводом для заявлений стала совместная фотография пары на странице Шубской в Instagram. На снимке молодые люди запечатлены в праздничных белых нарядах.

Фотофакт: хоккеист Овечкин женился на дочери Веры Глаголевой-7


Источник фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial/

О том, что хоккеиста Овечкина и Анастасию Шубскую связывают романтические отношения, стало известно весной прошлого года. Здесь подробнее

Анастасия Шубская (в интервью HELLO!):
Мы познакомились на летней Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Саша приехал туда как гость, а мой отец был в олимпийском комитете – так и познакомились в общей компании. Мне было всего 14 лет, и я не придала этой встрече большого значения. В 2015 году Саша случайно нашел меня в Instagram, написал, попросил номер телефона и позвонил мне. Это было 16 ноября в 00.01. Он не знал, что у меня минуту назад наступил день рождения.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Александр Овечкин # Анастасия Шубская

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