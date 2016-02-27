«Самый лучший день»: Григорий Лепс устроил концерт в метро

Пассажир подземки (запись в Instagram):

За что я люблю Москву. Едешь в метро, делаешь переход, а там начинается концерт Григория Лепса! Да и еще ты успеваешь на самое начало! За считанные секунды Лепс набрал громадную публику, заполнившую каждый сантиметр перехода со станции Боровицкая на Библиотеку им. Ленина. А меня с ним разделяло каких-то 2-3 метра! Я даже подумать не могла, что в жизни он настолько харизматичный и так круто поет, прям мурашки по коже бежали! Улыбка не покидала меня ни на секунду. Он сделал мой день.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что музыкант собрал внушительную публику. Зрители и слушатели публикуют фотографии с хэштегом «самый лучший день» (так называется одна из песен Григория Лепса).