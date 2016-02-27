«Самый лучший день»: Григорий Лепс устроил концерт в метро

Новости России. Приятный сюрприз, судя по комментариям в социальных сетях, получили в субботу пассажиры московского метрополитена. В переходе метро певец и композитор Григорий Лепс исполнил несколько композиций.
Новости России. Приятный сюрприз, судя по комментариям в социальных сетях, получили в субботу пассажиры московского метрополитена. В переходе метро певец и композитор Григорий Лепс исполнил несколько композиций.
Источник фото: instagram.com/princessa_cirka/
Пассажир подземки (запись в Instagram):
За что я люблю Москву. Едешь в метро, делаешь переход, а там начинается концерт Григория Лепса! Да и еще ты успеваешь на самое начало! За считанные секунды Лепс набрал громадную публику, заполнившую каждый сантиметр перехода со станции Боровицкая на Библиотеку им. Ленина. А меня с ним разделяло каких-то 2-3 метра! Я даже подумать не могла, что в жизни он настолько харизматичный и так круто поет, прям мурашки по коже бежали! Улыбка не покидала меня ни на секунду. Он сделал мой день.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что музыкант собрал внушительную публику. Зрители и слушатели публикуют фотографии с хэштегом «самый лучший день» (так называется одна из песен Григория Лепса).
Источник фото: instagram.com/marfa_69_official/
В восторге даже те, кто ранее не считал себя поклонником творчества Лепса.
Пассажир подземки (запись в Instagram):
Я, конечно, не его фанатка, но ещё немножко настоящего мужчины вам в ленту.
Источник фото: instagram.com/ninamakarowa/
Напомним, ранее с концертами в переходах выступил лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков.
В декабре он спел и в минской подземке. Зрителями стали прохожие, которые случайно оказались в подземном переходе в центре столицы. Как только зазвучали первые аккорды культовых песен, рок-музыканта окружили поклонники. Гребенщиков фотографировался с фанатами и раздавал автографы (видео здесь).