Это рэпер: кто из знаменитостей заработал больше всех за год?

Новости США. Журнал Forbes опубликовал список знаменитостей с наибольшим доходом за годовой период с лета 2016 по лето 2017 года. На первом месте оказался американский рэп-исполнитель Diddy. Рэпер за год заработал 130 миллионов долларов, что помогло ему возглавить рейтинг. Такую сумму Дидди заработал выпустив собственную коллекцию одежды, благодаря рекламе и реализации билетов на его выступления.

Фото: diddy

Второе место заняла певица Бейонсе, которая совсем скоро станет мамой двойняшек. Артистка заработала 105 миллионов долларов. Такая сумма получилась благодаря двум весьма успешным проектам в ее карьере – туру Formation и альбому Lemonade.

Фото: beyonce

На третьем месте оказалась писательница Джоан Роулинг – создатель серии книг про «Гарри Поттера». Ее заработок составил 95 миллионов долларов.

Джоан Роулинг и Эдди Редмейн. Фото: twitter.com/jk_rowling