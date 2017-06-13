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Это рэпер: кто из знаменитостей заработал больше всех за год?

13 июня 2017 10:44
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Новости США. Журнал Forbes опубликовал список знаменитостей с наибольшим доходом за годовой период с лета 2016 по лето 2017 года.

На первом месте оказался американский рэп-исполнитель Diddy. Рэпер за год заработал 130 миллионов долларов, что помогло ему возглавить рейтинг. Такую сумму Дидди заработал выпустив собственную коллекцию одежды, благодаря рекламе и реализации билетов на его выступления.

Это рэпер: кто из знаменитостей заработал больше всех за год?-1

Фото: diddy

Второе место заняла певица Бейонсе, которая совсем скоро станет мамой двойняшек. Артистка заработала 105 миллионов долларов. Такая сумма получилась благодаря двум весьма успешным проектам в ее карьере – туру Formation и альбому Lemonade.

Это рэпер: кто из знаменитостей заработал больше всех за год?-4

Фото: beyonce

На третьем месте оказалась писательница Джоан Роулинг – создатель серии книг про «Гарри Поттера». Ее заработок составил 95 миллионов долларов.

Это рэпер: кто из знаменитостей заработал больше всех за год?-7

Джоан Роулинг и Эдди Редмейн. Фото: twitter.com/jk_rowling

В топе знаменитостей с наибольшим доходом также оказались рэпер Дрейк и его 94 миллиона, Криштиану Роналду с доходом 93 миллиона долларов.

Кстати, по слухам португальский футболист на прошлой неделе стал отцом – здесь подробнее.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Криштиану Роналду # Бейонсе # Дрейк # Джоан Роулинг

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