Это рэпер: кто из знаменитостей заработал больше всех за год?
Новости США. Журнал Forbes опубликовал список знаменитостей с наибольшим доходом за годовой период с лета 2016 по лето 2017 года.
На первом месте оказался американский рэп-исполнитель Diddy. Рэпер за год заработал 130 миллионов долларов, что помогло ему возглавить рейтинг. Такую сумму Дидди заработал выпустив собственную коллекцию одежды, благодаря рекламе и реализации билетов на его выступления.
Второе место заняла певица Бейонсе, которая совсем скоро станет мамой двойняшек. Артистка заработала 105 миллионов долларов. Такая сумма получилась благодаря двум весьма успешным проектам в ее карьере – туру Formation и альбому Lemonade.
На третьем месте оказалась писательница Джоан Роулинг – создатель серии книг про «Гарри Поттера». Ее заработок составил 95 миллионов долларов.
Джоан Роулинг и Эдди Редмейн. Фото: twitter.com/jk_rowling
В топе знаменитостей с наибольшим доходом также оказались рэпер Дрейк и его 94 миллиона, Криштиану Роналду с доходом 93 миллиона долларов.
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