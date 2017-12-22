В Японии бабушка зашила внучке рваные джинсы, чтобы та не замерзла

По информации BuzzFeed, бабушка девушки по имени Томоми зашила ее рваные джинсы из-за беспокойства, что внучка замерзнет. Бабушка добавила под дыркой на джинсах кусок ткани и поправила потрепанную нить.

Новости Японии. Жительница Японии в соцсетях поделилась трогательной историей о бабушке и джинсах.

Девушка опубликовала в социальных сетях фото бабушки и джинсов.

Томоми:

Когда я вернулась домой, то увидела, что бабушка зашила мои рваные джинсы. Я не могу перестать смеяться.

Запись получила более 71 тысячи ретвитов и 235 тысяч лайков. Пользователи отмечали, что «такие поступки – это настоящая любовь» и «бабушка сделала очень модную вещь, которая может стать трендом».