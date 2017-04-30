Киркорову – 50. Как коллеги поздравляли мэтра с юбилеем

Новости России. Филиппу Бедросовичу – 50. Юбилей, как настоящий артист, он встретит на сцене, в кругу тех, кого на протяжении нескольких десятилетий удивлял, кому посвящал песни, с кем делился сокровенным.

«Артист Киркоров не уйдет со сцены никогда», – произнес он однажды то ли в шутку, то ли всерьез. Его поклонники – люди разных возрастов и профессий – уже не представляют ни один телевизионный концерт без яркого эпатажного появления любимого артиста. Каждый его номер – шоу, за которым стоит целая команда.