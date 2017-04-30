Киркорову – 50. Как коллеги поздравляли мэтра с юбилеем
Новости России. Филиппу Бедросовичу – 50. Юбилей, как настоящий артист, он встретит на сцене, в кругу тех, кого на протяжении нескольких десятилетий удивлял, кому посвящал песни, с кем делился сокровенным.
«Артист Киркоров не уйдет со сцены никогда», – произнес он однажды то ли в шутку, то ли всерьез. Его поклонники – люди разных возрастов и профессий – уже не представляют ни один телевизионный концерт без яркого эпатажного появления любимого артиста. Каждый его номер – шоу, за которым стоит целая команда.
Источник фото: instagram.com/fkirkorov/
«Он очень требовательный», – не раз отмечали артисты, которым приходилось работать с королем эстрады. «Ты непростой, и с тобой совсем непросто», – пишут в поздравительных сообщениях коллеги. В эти минуты на страницы Филиппа Киркорова в социальных сетях с невероятной скоростью приходят теплые слова с разных концов мира. Поклонники благодарят за творчество, за песни, повлиявшие на судьбы, коллеги – за пример, которому хочется следовать.
Источник фото: instagram.com/fkirkorov/
Отметим, певец считает своим долгом сохранить каждое сообщение и каждое пожелание, чтобы потом, в минуты грусти, «греть душу».
Что желают певцы, актеры, режиссеры Филиппу Киркорову в день его 50-летия.