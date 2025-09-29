Трамп направит войска в Портленд для защиты федеральных иммиграционных объектов

Дональд Трамп направляет войска в Портленд, штат Орегон, для защиты федеральных иммиграционных объектов от «внутренних террористов». Своим указом он уполномочил военных применять полную силу в случае необходимости. В Белом доме отметили: решение принято на фоне протестов из-за миграционной политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее лидер США направил в столицу около двух тысяч бойцов Нацгвардии и военных из разных штатов из-за чрезвычайной ситуации с безопасностью в Вашингтоне, чтобы уберечь гордо от преступности, кровопролития, хаоса и бедствий. Критики отмечают, что действия Трампа призваны запугать население.