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Трамп направит войска в Портленд для защиты федеральных иммиграционных объектов

29 сентября 2025 06:59
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Дональд Трамп направляет войска в Портленд, штат Орегон, для защиты федеральных иммиграционных объектов от «внутренних террористов». Своим указом он уполномочил военных применять полную силу в случае необходимости. В Белом доме отметили: решение принято на фоне протестов из-за миграционной политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп направит войска в Портленд для защиты федеральных иммиграционных объектов-2

Ранее лидер США направил в столицу около двух тысяч бойцов Нацгвардии и военных из разных штатов из-за чрезвычайной ситуации с безопасностью в Вашингтоне, чтобы уберечь гордо от преступности, кровопролития, хаоса и бедствий. Критики отмечают, что действия Трампа призваны запугать население.

Трамп вернул смертную казнь в Вашингтон – она будет грозить всем, кто совершил убийство.

# США # Дональд Трамп # политика США

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