Фестиваль «Евразия.DOC» пройдёт в Минске 2 и 3 октября

«Евразия.DOC» – фестиваль пройдет в городах Союзного государства. Он начнется в Смоленске сегодня, 29 сентября, и продлится до 1 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем показы состоятся в Минске 2 и 3 октября в кинотеатрах «Победа» и «Беларусь». Всего поступили 352 заявки из 12 стран. Программа включает лучшие работы документального кино, обсуждения с режиссерами, мастер-классы. Ключевые темы в этом году: «80-летие Победы в Великой Отечественной войне», «Борьба с нацизмом в XXI веке», «Наступающий Новый Мир», «Большая Евразия. Сопряжение», «Малая родина», «Человек во все времена».

Смоленск и Минск традиционно выступают площадками фестиваля, напоминая об общей истории и духовно-нравственных традициях, об испытаниях в годы войны и стремлении к миру. Фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни Союзного государства.