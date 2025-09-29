В Чечерском районе открыли зону отдыха

Нужное людям. В Чечерском районе реализовали гражданскую инициативу – открыли зону отдыха в поселке Единство. Местные жители давно мечтали создать уютную и функциональную площадку для встреч и проведения праздников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализовать задуманное удалось благодаря конкурсу областной ассоциации местных Советов депутатов – проект стал одним из 19 победителей. 90 % необходимых для благоустройства средств выделили из бюджета. Остальное собрала инициативная группа. Свой вклад в общее дело также внесли местное хозяйство «Звезда» и Чечерский спецлесхоз.

Оксана Захаренко, жительница поселка Единство:

У нас до этого не было такого места, где мы могли бы отдохнуть. И мы очень надеемся, что в этом месте теперь будут проводить не только наши деревенские праздники, но и районные.