В Чечерском районе открыли зону отдыха

Нужное людям. В Чечерском районе реализовали гражданскую инициативу – открыли зону отдыха в поселке Единство. Местные жители давно мечтали создать уютную и функциональную площадку для встреч и проведения праздников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реализовать задуманное удалось благодаря конкурсу областной ассоциации местных Советов депутатов – проект стал одним из 19 победителей. 90 % необходимых для благоустройства средств выделили из бюджета. Остальное собрала инициативная группа. Свой вклад в общее дело также внесли местное хозяйство «Звезда» и Чечерский спецлесхоз.
Оксана Захаренко, жительница поселка Единство:
У нас до этого не было такого места, где мы могли бы отдохнуть. И мы очень надеемся, что в этом месте теперь будут проводить не только наши деревенские праздники, но и районные.
Екатерина Зенкевич, председатель Гомельского областного Совета депутатов:
В таком поселке Единство, единственном в Республике Беларусь, можно сделать такой центр притяжения, воспитания нашей молодежи, патриотического воспитания, сохранения нашей культуры и истории.
В центре поселка оборудовали мини-сцену, установили лавочки и декоративные объекты. В честь открытия вместе с гостями заложили аллею. Жители Единства надеются, что новая уютная зона поспособствует развитию туризма.
Павел Старосветский: большой упор сделан в Гомеле на патриотический туризм.