Она находится на небольших островках, разделённых болотом. Путешествие в белорусскую Венецию, деревню Кудричи

Есть в Беларуси своя Венеция, Жемчужина Полесья – деревня Кудричи! Она образовалась в середине 16 века на болоте, в междуречье Припяти и Ясельды. С тех пор прошло немало времени, а люди на болоте остались.

Если бы мы пролетели над деревней вместе с аистами, то увидели, что она находится на небольших островках, разделенных болотом. Историки полагают, что сюда отправляли людей в качестве наказания. Но со временем им удалось совладать с дикой природой: покрыть дома камышовыми или, как местные говорят, «чаротавымi» крышами, сплести на хуторках заборы из лозы и научиться делать лодки – «чайки». Здесь было 125 дворов, по 7 детей в семьях и по 2 коровы у каждого. Жизнь на болоте бурлила, от дома до дома передвигались на лодках!

Моисей Махновец:

Были такие большие лодки, что на них возили повозку, ставили коня и ехали за Ясельду, у нас почти вся пахотная земля была за Ясельдой. Тяжело, все на лодках. Навоз надо было в лодку наносить на носилках, завезти туда, потом выбросить на берег и на повозку и развозить по полю.

Мария Федоровна в войну была три раза под пулеметом, но сжечь деревню на воде у немцев не поднялась рука. Мама троих детей от зари до зари трудилась в местном колхозе, полола картошку, сеяла лен, гребла сено и успевала по вечерам ткать рушники. Вспоминает, что основным занятием односельчан было рыболовство. Река Ясельда и местные озера были очень богаты рыбой.

Моисей Махновец:

Выезжали на Припять и уже по Припяти ехали в Пинск в любую погоду. У нас уже в 5 лет на лодке учили грести.

А после трудового дня полешуки пели и танцевали, за что Кудричи в шутку прозвали Веселушкой. Так было, но в середине 90-х, когда провели в деревню дорогу, маленькая Вселенная на болоте рухнула. Колхоз развалился, молодежь разъехалась, камышовые крыши заменила черепица, и коренных жителей потеснили дачники. Кудричи объявили заповедной зоной: нельзя ловить рыбу, охотиться, делать то, чем веками занимались жители. Уникальная полесская деревня умирает на глазах, а ведь могла стать музеем под открытым небом.

Туристы к вам сюда приезжают? Моисей Махновец:

Были из Голландии, Швеции, немцев сам возил на коне.