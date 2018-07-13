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Памела Андерсон планирует сыграть свадьбу с игроком сборной Франции Адилем Рами

13 июля 2018 11:55
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Новости США. Американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон собирается выйти замуж за французского футболиста марокканского происхождения Адиля Рами.  

Как сообщает издание Brides, косвенные догадки о предстоящей свадьбе появились, когда фанаты актрисы заметили на её пальце кольцо с бриллиантом на матче между сборными Франции и Бельгии. Наблюдающие за развитием отношений Андерсон и Рами люди предположили, что встречающаяся уже более года пара решила вступить в брак.  

Памела Андерсон планирует сыграть свадьбу с игроком сборной Франции Адилем Рами-1

Фото: instagram.com/adilrami  

Памела и Адиль познакомились в 2017 году на Каннском кинофестивале. С того момента актрису и футболиста регулярно видели вместе. Через некоторое время после знакомства женщина переехала жить в дом француза в Марселе.  

Памела Андерсон уже четырежды вступала в брак. С 1995 по 1998 и с 1999 по 2000 года актриса была замужем за рок-музыкантом Томми Ли, от которого имеет двоих детей. В 2006-2007 годах Андерсон была женой ещё одного рок-музыканта – Кида Рока. В 2007-2008 и 2014-2015 годах была супругой кинопродюсера Рика Саломона.  

Саломон называл бывшую супругу «серийной убийцей детей», а также обвинял её в похищении его собаки (здесь подробнее).  

# Звезды # калейдоскоп

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