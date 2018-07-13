Памела Андерсон планирует сыграть свадьбу с игроком сборной Франции Адилем Рами

Как сообщает издание Brides, косвенные догадки о предстоящей свадьбе появились, когда фанаты актрисы заметили на её пальце кольцо с бриллиантом на матче между сборными Франции и Бельгии. Наблюдающие за развитием отношений Андерсон и Рами люди предположили, что встречающаяся уже более года пара решила вступить в брак.

Памела и Адиль познакомились в 2017 году на Каннском кинофестивале. С того момента актрису и футболиста регулярно видели вместе. Через некоторое время после знакомства женщина переехала жить в дом француза в Марселе.

Памела Андерсон уже четырежды вступала в брак. С 1995 по 1998 и с 1999 по 2000 года актриса была замужем за рок-музыкантом Томми Ли, от которого имеет двоих детей. В 2006-2007 годах Андерсон была женой ещё одного рок-музыканта – Кида Рока. В 2007-2008 и 2014-2015 годах была супругой кинопродюсера Рика Саломона.