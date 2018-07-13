Прямой эфир

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»

13 июля 2018 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во второй половине суток 12 июля по западу Беларуси прошёл ливень. Особенно порадовала погода брестчан.  

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»-1

Фото: instagram.com/arsenfaev  

Накануне мы сообщали о том, что синоптики Белгидромета прогнозируют на вечер четверга оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. Прогноз сбылся – Брест накрыло сильнейшим ливнем, который превратил обычные улицы города в подобие венецианских каналов.  

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»-4

Фото: instagram.com/teberzan  

Впрочем, брестчане не унывали и делились впечатлениями в социальных сетях.  

«Почти Венеция!»,  

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»-7

Фото: instagram.com/yana__moroz__  

«Еле добралась до дома»,  

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»-10

Фото: instagram.com/yanamiraevskaya  

«Дождик»,  

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»-13

Фото: instagram.com/natatkaveselova  

«После дождика в Бресте»,  

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»-16

Фото: instagram.com/diaanna76  

«Когда можешь позволить себе шикарный отдых на южном берегу Бреста»,  

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»-19

Фото: instagram.com/13_angor  

«Брест. Уже вода немного сошла, но всё равно впечатляет»,  

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»-22

Фото: instagram.com/aschleykara  

«Прогулка по лужам была потрясающая. Солнце светит. Вода в лужах тёплая!»,  

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»-25

Фото: instagram.com/aschleykara  

«Путешествие подводников, рыбалка на тротуаре и другие приключения Шуриков».

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»-28

Фото: instagram.com/veronika_dashkun  

На 13 июля синоптики прогнозируют град.  

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»-31

Фото: instagram.com/kotov_ra  

Некоторое время из-за непогоды видимость в Бресте составляла всего несколько десятков метров. 

Ещё несколько примеров затопления можно посмотреть здесь.  

# Погода в Беларуси # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это же дьявол». Кот с человеческим лицом покоряет соцсети
11 июля 2018 11:02

«Это же дьявол». Кот с человеческим лицом покоряет соцсети

«Мисс Беларусь» примерила на себя роль руководителя сельхозпредприятия: Если Александр Григорьевич не пошутил, я готова приступить к выполнению обязанностей
11 июля 2018 09:44

«Мисс Беларусь» примерила на себя роль руководителя сельхозпредприятия: Если Александр Григорьевич не пошутил, я готова приступить к выполнению обязанностей

Как воспитывают двойняшек Пугачёва и Галкин? Певица рассказала трогательную историю
10 июля 2018 17:13

Как воспитывают двойняшек Пугачёва и Галкин? Певица рассказала трогательную историю