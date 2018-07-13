Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»

Новости Беларуси. Во второй половине суток 12 июля по западу Беларуси прошёл ливень. Особенно порадовала погода брестчан.
Новости Беларуси. Во второй половине суток 12 июля по западу Беларуси прошёл ливень. Особенно порадовала погода брестчан.
Фото: instagram.com/arsenfaev
Накануне мы сообщали о том, что синоптики Белгидромета прогнозируют на вечер четверга оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. Прогноз сбылся – Брест накрыло сильнейшим ливнем, который превратил обычные улицы города в подобие венецианских каналов.
Фото: instagram.com/teberzan
Впрочем, брестчане не унывали и делились впечатлениями в социальных сетях.
«Почти Венеция!»,
Фото: instagram.com/yana__moroz__
«Еле добралась до дома»,
Фото: instagram.com/yanamiraevskaya
«Дождик»,
Фото: instagram.com/natatkaveselova
«После дождика в Бресте»,
Фото: instagram.com/diaanna76
«Когда можешь позволить себе шикарный отдых на южном берегу Бреста»,
Фото: instagram.com/13_angor
«Брест. Уже вода немного сошла, но всё равно впечатляет»,
Фото: instagram.com/aschleykara
«Прогулка по лужам была потрясающая. Солнце светит. Вода в лужах тёплая!»,
Фото: instagram.com/aschleykara
«Путешествие подводников, рыбалка на тротуаре и другие приключения Шуриков».
Фото: instagram.com/veronika_dashkun
На 13 июля синоптики прогнозируют град.
Фото: instagram.com/kotov_ra
Некоторое время из-за непогоды видимость в Бресте составляла всего несколько десятков метров.
Ещё несколько примеров затопления можно посмотреть здесь.