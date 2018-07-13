Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»

Новости Беларуси. Во второй половине суток 12 июля по западу Беларуси прошёл ливень. Особенно порадовала погода брестчан.

Фото: instagram.com/arsenfaev

Накануне мы сообщали о том, что синоптики Белгидромета прогнозируют на вечер четверга оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. Прогноз сбылся – Брест накрыло сильнейшим ливнем, который превратил обычные улицы города в подобие венецианских каналов.

Фото: instagram.com/teberzan

Впрочем, брестчане не унывали и делились впечатлениями в социальных сетях. «Почти Венеция!»,

Фото: instagram.com/yana__moroz__

«Еле добралась до дома»,

Фото: instagram.com/yanamiraevskaya

«Дождик»,

Фото: instagram.com/natatkaveselova

«После дождика в Бресте»,

Фото: instagram.com/diaanna76

«Когда можешь позволить себе шикарный отдых на южном берегу Бреста»,

Фото: instagram.com/13_angor

«Брест. Уже вода немного сошла, но всё равно впечатляет»,

Фото: instagram.com/aschleykara

«Прогулка по лужам была потрясающая. Солнце светит. Вода в лужах тёплая!»,

Фото: instagram.com/aschleykara

«Путешествие подводников, рыбалка на тротуаре и другие приключения Шуриков».

Фото: instagram.com/veronika_dashkun

На 13 июля синоптики прогнозируют град.

Фото: instagram.com/kotov_ra