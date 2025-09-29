Брал взятки за инсайд и заработал срок. Суд в Белыничском районе раскрыл детали коррупционной схемы, позволявшей компании побеждать на биржевых торгах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснило следствие, 49-летний начальник бюро одного из предприятий за взятки в валюте (более 2 тысяч долларов и 15 тысяч евро) передавал аффинированному поставщику конфиденциальную информацию.

Мария Барановская, старший помощник прокурора Могилевской области:

Обвиняемый создавал преимущества по сравнению с другими поставщиками для конкретной кампании, что позволяло в итоге выигрывать торги на Белорусской универсальной товарной бирже. Он информировал взяткодателя об условиях поставки и стоимости печатных плат и трафаретов у конкурентов, планируемых закупках, их объемах, а также перечне товаров, которые необходимо включить в заявки. В судебном заседании обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом более 46 тысяч рублей. Также у осужденного конфисковали свыше 12 тысяч евро, а его имущество арестовано для обеспечения выплат.