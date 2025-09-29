Давка на митинге в Индии унесла жизни 39 человек, около 100 травмированы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел во время предвыборного выступления местного политика. Окружавшие его поклонники двинулись к сцене, сбивая друг друга с ног. Кроме этого, во время выступления выключился свет. В толпе началась паника, что и привело к давке. Машины скорой помощи долго не могли проехать к месту происшествия. Полиция проводит расследование.