В Минске стартует международная выставка «ИННОПРОМ»

Премьерный минский «ИННОПРОМ»! Важная площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества открывается сегодня, 29 сентября, в столице. Ведущие промышленные компании и представители правительств ЕАЭС, СНГ и других стран – всего в Беларуси встречают гостей из 24 государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка пройдет с 29 сентября по 1 октября в Минском международном выставочном центре BELEXPO. Общая площадь экспозиции превышает 20 тысяч квадратов – это вместе с уличной площадкой для демонстрации крупногабаритной техники. Основные разделы охватывают машиностроение и компоненты, металлургию и материалы, химическую промышленность, промышленные IT, автоматизацию производств и отраслевые услуги. Свои экспозиции презентуют свыше 500 компаний, в том числе почти 300 из 23 российских регионов. В составе национальных стендов более 190 предприятий из Беларуси и три десятка из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Все участники – лидеры в этой сфере.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Здесь представлены разработки компании, которые работают на границе Hard и Soft проектов. То есть они делают программное обеспечение и сопровождают его в сфере ЖКХ. То есть их продукт помогает снимать показания удаленно со счетчиков. Много разных других интересных разработок в области медицины, тест-системы для COVID и других опасных заболеваний, нагревательные элементы для различной техники и для помещений. Можно локально обогреть какой-то объем большого промышленного здания либо обогреть младенца, который только что родился. Здесь стоит неонатальный столик, который позволяет спасать жизнь в угрожающих ситуациях. И много другого интересного.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» проводится с 2010 года в Екатеринбурге – свое 15-летие мероприятие отмечает у нас. Минский форум – важная веха в развитии торгово-промышленных связей на пространстве Союзного государства.