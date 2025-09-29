Свадьбы разных столетий! Выставку «Вясельная мода» открыли в Гродно

Как справляли свадьбу в разные годы в Гродненском регионе, рассказывает выставка «Вясельная мода». Экспозицию открыли в Новом замке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как справляли свадьбу в разные годы в Гродненском регионе, рассказывает выставка «Вясельная мода». Экспозицию открыли в Новом замке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посетить ее будет полезно современным молодоженам – можно почерпнуть идеи для пышной церемонии. Представлены роскошные платья ручной работы, обручи с фатой, гребни, серьги, бусы, а также церковные короны для венчания. Музыкальные инструменты – гармонь и скрипка – тоже заняли почетное место на выставке.
Дополнили ее ретро-фотографии, которые передали в музей жители области. Самый старый экспонат – реестр приданого XVIII века, где описано имущество невесты, в том числе сельхозживотные, сундук с нарядами, перина, подушка и деньги на семейную жизнь.
Наталья Третьякевич, заведующая отделом истории края Гродненского государственного историко-архелогического музея:
Я вам адкажу, які мой самы любімы прадмет на гэтай выстаўке – гэта сукенка маёй маці. Вясельная сукенка, у 1995 годзе было іх вяселле з маім бацькам. Гэта адзін з самых яскравых дней у жыцці кожнага чалавека, і гэтая выстаўка – гэта амаль што 100 гадоў вясельнай моды, традыцый, усё гэта тут можна ўбачыць.
На выставке можно проследить эволюцию свадебной моды, познакомиться с обычаями и семейными традициями.
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