Свадьбы разных столетий! Выставку «Вясельная мода» открыли в Гродно

Как справляли свадьбу в разные годы в Гродненском регионе, рассказывает выставка «Вясельная мода». Экспозицию открыли в Новом замке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетить ее будет полезно современным молодоженам – можно почерпнуть идеи для пышной церемонии. Представлены роскошные платья ручной работы, обручи с фатой, гребни, серьги, бусы, а также церковные короны для венчания. Музыкальные инструменты – гармонь и скрипка – тоже заняли почетное место на выставке.

Дополнили ее ретро-фотографии, которые передали в музей жители области. Самый старый экспонат – реестр приданого XVIII века, где описано имущество невесты, в том числе сельхозживотные, сундук с нарядами, перина, подушка и деньги на семейную жизнь.