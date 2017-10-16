«Куда все уходят»: Алла Пугачева о смерти Дмитрия Марьянова

Новости России. Знаменитые коллеги продолжают скорбеть о смерти Дмитрия Марьянова.
На своей странице в Instagram певица Алла Пугачева опубликовала пост, в котором рассказала, что потрясена смертью известного актера.
Новости России. Знаменитые коллеги продолжают скорбеть о смерти Дмитрия Марьянова.
На своей странице в Instagram певица Алла Пугачева опубликовала пост, в котором рассказала, что потрясена смертью известного актера.
Личная страница Аллы Пугачевой в Instagram
Напомним, актер Дмитрий Марьянов скончался накануне из-за оторвавшегося тромба. Мужчина умер по дороге в больницу. Ему было 47 лет.
Коллеги и друзья Марьянова, среди которых Гоша Куценко, Максим Виторган, Лолита, Владимир Пресняков, опечалены смертью актера.
«Спасибо жизни, что я знал тебя» (смотрите здесь).