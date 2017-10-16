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«Куда все уходят»: Алла Пугачева о смерти Дмитрия Марьянова

16 октября 2017 16:03
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Новости России. Знаменитые коллеги продолжают скорбеть о смерти Дмитрия Марьянова.

На своей странице в Instagram певица Алла Пугачева опубликовала пост, в котором рассказала, что потрясена смертью известного актера.

«Куда все уходят»: Алла Пугачева о смерти Дмитрия Марьянова-1

Личная страница Аллы Пугачевой в Instagram

Напомним, актер Дмитрий Марьянов скончался накануне из-за оторвавшегося тромба. Мужчина умер по дороге в больницу. Ему было 47 лет.

Коллеги и друзья Марьянова, среди которых Гоша Куценко, Максим Виторган, Лолита, Владимир Пресняков, опечалены смертью актера.

«Спасибо жизни, что я знал тебя» (смотрите здесь).

# Некролог # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Дмитрий Марьянов

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