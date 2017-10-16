Фу, какая гадость: 7 лучших злодеев из мультфильмов

Не секрет, что злодеи в кино зачастую получаются куда обаятельнее и притягательнее положительных персонажей. Отрицательная харизма антигероев очаровывает и заставляет сопереживать им. Дарт Вейдер, Ганнибал Лектор, Локи и Джокер стали самыми популярными персонажами своих историй, полностью затмив собой остальных героев. Но самые яркие злодеи достались не кино и сериалам, а мультфильмам. Имена антагонистов Disney давно стали нарицательными, а ученые на полном серьезе составляют их психологические портреты. Мы решили вспомнить несколько ярчайших злодеев из полнометражных мультфильмов и выяснить кто же из них самый опасный! 7-ое место: Джафар – «Аладдин»

Фото: gif-world

Один из лучших мультфильмов студии Уолта Диснея не мог обойтись без яркого злодея. «Аладдин» полон колоритных и запоминающихся персонажей, но злобный визирь не затерялся на их фоне. Высокий и худощавый Джафар с вытянутым лицом и холодным взглядом отвращает одним своим видом, а уж про его злодейские стремления и говорить нечего. Почему же тогда мы поставили его на последнее место? Просто злобные цели Джафара оказались не такими уж и огромными, а по яркости он проигрывает не только превосходному Джинну, но даже молчаливой обезьянке Абу. 6-ое место: Урсула – «Русалочка»

Фото: gif-world

Образ коварной морской ведьмы стоил художникам студии «Дисней» множества усилий, но они старались не зря. Увидев Урсулу однажды ее уже невозможно забыть. Получеловек-полуосьминог из самых глубин океана коварна, умна и хладнокровна, а ее харизма полностью затмевает собой положительных персонажей. Урсула бы вполне могла стать во главе нашего списка, но, как вы помните, к концу мультфильма у ведьмы резко поменялись цели и она потерпела позорное поражение. Не порядок – хороший злодей должен быть последовательным! 5-ое место: Пират Глот – «Тайна третьей планеты»

Фото: kinopoisk.ru

Наш топ состоит преимущественно из диснеевских злодеев, но нашлось в нем место и для одного товарища из любимого двумя поколениями советского фантастического мультфильма. «Тайну третьей планеты» любят за увлекательный сюжет, бессмертную фразу «Птица говорун отличается умом и сообразительностью» и замечательных персонажей, среди которых особенно выделяется странноватый доктор Верховцев. К концу мультфильма выясняется, что в обличии доктора все время прятался злобный космический пират Глот. Такая хитрость, изворотливость и блестящая маскировка всецело заслуживают пятого места. 4-ое место: Шрам – «Король Лев»

Фото: gif-world

Шекспировская трагедия в анимационном формате считается едва ли не лучшим мультфильмом студии Уолта Диснея. Глубокая и объемная история о зависти одного брата другому и о приходе к власти настоящего короля не могла обойтись без хорошего злодея. По правде говоря, Шрам кажется менее опасным из всего нашего топа – он не хотел захватить мир или украсть чужое, а лишь пытался вернуть свое по праву. Но сцена убийства Муфасы испортила детство не одному ребенку, так что Шрам отправляется на четвертое место! 3-е место: Стервелла Де Виль – «101 далматинец»

Фото: gif-world

Одно дело убить взрослого и могущественного льва, но совсем другое покуситься на беззащитных щенят. Многие и по сей день считают тощую и безвкусно одетую Стервеллу худшим персонажем «Дисней» − ведь далматинцы ей были нужны лишь для того, чтобы сшить из их шкурок шубу! Отрицательная харизма Де Виль и правда поражает – у нее нет магической силы, ей не нужна власть над миром или его отдельной частью, она не собирается убивать человеческих персонажей или вредить их жизням, но выглядит намного опаснее бесчисленных диснеевских колдуньи. Такая мощь просто обязана быть в тройке лучших. 2-ое место: Малефисента – «Спящая красавица»

Фото: gif-world

«Спящая красавица» не лучший мультфильм студии – его главная героиня самая скучная из всех принцесс «Диснея», а феи-крестные вызывают не умиление, а раздражение, но именно этот мультфильм подарил зрителям эталонного злодея. Лесная фея Малифисента действительно ужасает – это страшная сила, с которой приходится считаться, и которая не остановится не перед чем. К тому же она превращается в дракона! Любовь к героине была такой огромной, что спустя много лет ей посвятили отдельный фильм, в котором фею сыграла сама Анджелина Джоли. Настоящий народный герой, которому совсем немного не хватило для первого места в нашем топе. 1-ое место: Лотсо – «История игрушек: Большой побег»

Фото: gif-world