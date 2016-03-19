С праздником, профессор Люпин: актеру Дэвиду Тьюлису исполняется 53

Серия фильмов про Гарри Поттера имела поистине коллосальный успех. И не в последнюю очередь из-за блестящего актерского ансамбля, который включает в себя десятки талантливых британских и ирландских артистов. Но даже на фоне огромного количества ярких персонажей профессор Римус Люпин, которого сыграл британский актер Дэвид Тьюлис, выделяется и запоминается какой-то совершенно особой трогательностью и трагичностью своего героя. В этом весь Тьюлис – имея в запасе минимум экранного времени, он создает такие яркие образы, что порой полностью затмевает исполнителей главных ролей. 20 марта актеру исполняется 53 года, в его фильмографии почти восемьдесят полотен, среди наград Золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля, он автор нескольких весьма успешных романов, а многие коллеги отзываются о нем, как о лучшем экранном партнере, с которым им приходилось работать. Так давайте вспомним самые яркие образы этого талантливейшего англичанина, имя которого давно уже пора запомнить всем.

"Я открыл, что за время съемок можно прочитать целый роман. На самом деле я прочел три четверти «Анны Карениной» на айфоне, пока мне наносили грим". Поль Верлен – «Полное затмение» (1995)

Холодная, но невероятно красивая биографическая драма о двусмысленных отношениях двух выдающихся французских поэтов девятнадцатого века. Фильм потребовал невероятного актерского таланта от исполнителей главных ролей. Тьюлис и молодой Леонардо ДиКаприо, который сыграл роль Артюра Рэмбо, участием в «Полном затмении» обеспечили себе пропуск в высшую актерскую лигу. Дэвида наконец-то заметили и стали приглашать в американские проекты, а про ДиКаприо и так все всё знают. Король Айнон – «Сердце дракона» (1996)

Красивая сказка с философским подтекстом. Очень живой и искренний фильм для детей и взрослых, который стоит пересмотреть всем, кто потерял веру в добро. Конечно, самый запоминающийся герой ленты не человек, а благородный дракон, говорящий голосом великого Шона Коннери, но среди человеческих персонажей король Айнон запоминается лучше всего. Актер просто купается в роли злодея и выдает такую игру, что разглядеть «хорошего» персонажа Денниса Куэйда становится очень непросто. «Я всегда любил читать. Публикация собственной книги была очень сильным поводом для гордости. Когда я был ребенком, я говорил маме и папе: «Когда-нибудь я напишу книгу». Сайрус Креб – «Динотопия» (2002)

Очаровательный мини-сериал, который в начале 2000-ных приковывал к экранам сотни детей. Трогательная история о фантастическом затерянном мире, где люди и динозавры живут в согласии и взаимном уважении. Персонаж Тьюлиса Сайрус Креб служит своеобразным проводником зрителей по этому удивительному миру, а помогает ему в этом Вентворт Миллер, который спустя несколько лет исполнил главную роль в уже культовом сериале «Побег». Профессор Римус Люпин – «Гарри Поттер» (2004-2011)

Самая известная роль Тьюлиса. Отвоевав ее у самого Юэна МакГрегора, Дэвид создал одного из самых эффектных героев саги. Появившийся в третьем фильме на посту очередного профессора по защите от темных искусств и имеющий страшный секрет профессор Люпин быстро полюбился зрителям. А так как Джоанна Роулинг наделила Римуса едва ли не самой печальной судьбой во всей саге, Тьюлис смог в полной мере продемонстрировать свои способности мастерски изображать даже самых противоречивых персонажей. "Однажды меня чуть не побили, когда я пытался доказать, что я — это я, а не Рис Иванс". Микки Финн – «Обитель проклятых» (2014)