Прямой эфир

С праздником, профессор Люпин: актеру Дэвиду Тьюлису исполняется 53

19 марта 2016 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Серия фильмов про Гарри Поттера имела поистине коллосальный успех. И не в последнюю очередь из-за блестящего актерского ансамбля, который включает в себя десятки талантливых британских и ирландских артистов. Но даже на фоне огромного количества ярких персонажей профессор Римус Люпин, которого сыграл британский актер Дэвид Тьюлис, выделяется и запоминается какой-то совершенно особой трогательностью и трагичностью своего героя. В этом весь Тьюлис – имея в запасе минимум экранного времени, он создает такие яркие образы, что порой полностью затмевает исполнителей главных ролей.

20 марта актеру исполняется 53 года, в его фильмографии почти восемьдесят полотен, среди наград Золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля, он автор нескольких весьма успешных романов, а многие коллеги отзываются о нем, как о лучшем экранном партнере, с которым им приходилось работать. Так давайте вспомним самые яркие образы этого талантливейшего англичанина, имя которого давно уже пора запомнить всем.

С праздником, профессор Люпин: актеру Дэвиду Тьюлису исполняется 53-1

"Я открыл, что за время съемок можно прочитать целый роман. На самом деле я прочел три четверти «Анны Карениной» на айфоне, пока мне наносили грим".

Поль Верлен – «Полное затмение» (1995)

С праздником, профессор Люпин: актеру Дэвиду Тьюлису исполняется 53-4

Холодная, но невероятно красивая биографическая драма о двусмысленных отношениях двух выдающихся французских поэтов девятнадцатого века. Фильм потребовал невероятного актерского таланта от исполнителей главных ролей. Тьюлис и молодой Леонардо ДиКаприо, который сыграл роль Артюра Рэмбо, участием в «Полном затмении» обеспечили себе пропуск в высшую актерскую лигу. Дэвида наконец-то заметили и стали приглашать в американские проекты, а про ДиКаприо и так все всё знают.

Король Айнон – «Сердце дракона» (1996)

С праздником, профессор Люпин: актеру Дэвиду Тьюлису исполняется 53-7

Красивая сказка с философским подтекстом. Очень живой и искренний фильм для детей и взрослых, который стоит пересмотреть всем, кто потерял веру в добро. Конечно, самый запоминающийся герой ленты не человек, а благородный дракон, говорящий голосом великого Шона Коннери, но среди человеческих персонажей король Айнон запоминается лучше всего. Актер просто купается в роли злодея и выдает такую игру, что разглядеть «хорошего» персонажа Денниса Куэйда становится очень непросто.

«Я всегда любил читать. Публикация собственной книги была очень сильным поводом для гордости. Когда я был ребенком, я говорил маме и папе: «Когда-нибудь я напишу книгу».

Сайрус Креб – «Динотопия» (2002)

С праздником, профессор Люпин: актеру Дэвиду Тьюлису исполняется 53-10

Очаровательный мини-сериал, который в начале 2000-ных приковывал к экранам сотни детей. Трогательная история о фантастическом затерянном мире, где люди и динозавры живут в согласии и взаимном уважении. Персонаж Тьюлиса Сайрус Креб служит своеобразным проводником зрителей по этому удивительному миру, а помогает ему в этом Вентворт Миллер, который спустя несколько лет исполнил главную роль в уже культовом сериале «Побег». 

Профессор Римус Люпин – «Гарри Поттер» (2004-2011)

С праздником, профессор Люпин: актеру Дэвиду Тьюлису исполняется 53-13

Самая известная роль Тьюлиса. Отвоевав ее у самого Юэна МакГрегора, Дэвид создал одного из самых эффектных героев саги. Появившийся в третьем фильме на посту очередного профессора по защите от темных искусств и имеющий страшный секрет профессор Люпин быстро полюбился зрителям. А так как Джоанна Роулинг наделила Римуса едва ли не самой печальной судьбой во всей саге, Тьюлис смог в полной мере продемонстрировать свои способности мастерски изображать даже самых противоречивых персонажей.

"Однажды меня чуть не побили, когда я пытался доказать, что я — это я, а не Рис Иванс".

Микки Финн – «Обитель проклятых» (2014)

С праздником, профессор Люпин: актеру Дэвиду Тьюлису исполняется 53-16

Дэвид Тьюлис сыграл множество положительных персонажей, но глядя на его нестандартную внешность, становится понятно, что харизма у него все же отрицательная. Актер невероятно хорош в роли негодяев разного калибра, а в «Обители проклятых» актер исполнил роль совершенного зла. Микки Финн собрал в себе все пороки человечества – он убийца, садист, психопат, искусный лгун, да и к тому же обладатель недюжей физической силы. И Тьюлис блистает в этом образе. Приходится прилагать максимум усилий, чтобы не болеть за Микки в его схватке с добродетельным доктором Эдвардом, а это, надо сказать, очень непросто.      

Автор: Наталья Мироновская

# Звезды # Фотофакт # Кино # Дэвид Тьюлис # Звезды кино

Другие новости рубрики

Все новости
Люку Бессону, главному французскому режиссеру современности, 18 марта исполняется 57
17 марта 2016 21:18

Люку Бессону, главному французскому режиссеру современности, 18 марта исполняется 57

Почему Польша меняется, а ее Болеки—нет...
05 марта 2016 10:04

Почему Польша меняется, а ее Болеки—нет...

Парень тайно женился на другой, пока его девушка рожала
04 марта 2016 13:14

Парень тайно женился на другой, пока его девушка рожала