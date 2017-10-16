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10 фото представительницы Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Земля» Полли Каннабис

16 октября 2017 14:56
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Новости Беларуси. 4 ноября на Филиппинах пройдет финал конкурса «Мисс Земля».

Беларусь на международном конкурсе представит Полли Каннабис, которая станет первой представительницей страны на престижном соревновании.

Инициаторами конкурса, который проходит с 2001 года, являются экологические организации со всего мира. Девушки рассказывают о проблемах экологии и других вопросах, связанных с этой темой. Около 80 моделей ежегодно принимают участие в конкурсе.

В прошлом году победительницей стала конкурсантка из Эквадора – здесь подробнее.

Мы собрали фото белорусской участницы, которые она публиковала в своих социальных сетях.

# Фотофакт # калейдоскоп # Конкурс красоты # Полли Каннабис

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