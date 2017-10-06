8 интересных фактов о фильмах серии «Миссия: невыполнима»
Франшиза «Миссия: невыполнима» одна из самых удивительных в мировом кинематографе. Все пять фильмов о приключениях Итана Ханта и его команды непохожи один на другой и создавались разными людьми. Неизменными в них остаются только безумный драйв и Том Круз в главной роли. Мы предлагаем вашему вниманию несколько интересных подробностей, которые отличают серию фильмов «Миссии» от других подобных картин.
Первую и вторую часть «Миссия: невыполнима» смотрите на нашем канале 7 и 8 октября.
У Тома Круза на съемочной площадке каждого фильма серии сразу несколько должностей. Актер не только играет главную роль, но и продюсирует картины. Он лично следит за написанием сценария и активно участвует в съемочном процессе. Отличительной «фишкой» франшизы стало и то, что Круз все трюки выполняет лично, а не обращается к помощи каскадеров.
Круз уже 21 год регулярно получает деньги за первую «Миссию». В 1996 году актер отказался от гонорара в обмен на 22% от выручки. На сегодняшний день доход Тома от первого фильма превышает $70 миллионом, и с каждым новым показом эта сумма только растет.
Каждый фильм серии снимали разные режиссеры. Это не было запланировано изначально – просто постановщики не могли работать над сиквелами по самым разным причинам. Первый фильм снял Брайан Де Пальма, после его отказа снимать продолжение за франшизу взялся Джон Ву. Третья часть оказалась в руках Джей Джея Абрамса, а четвертую снимали под руководством Брэда Берда. Последний на сегодняшний день фильм снял Кристофер МакКуорри, но его возвращение в шестой части выглядит маловероятным.
Все «российские» сцены серии снимали в Праге. «Миссия» вообще стала первым фильмом, создатели которой додумались использовать чешскую столицу для воссоздания на экране Москвы. Зато после их примеру последовали практически все западные кинематографисты.
Во время съемок самой известной сцены франшизы Том Круз постоянно бился лицом об пол. Сцена, где Итан Хант спускается на тросе в штаб ЦРУ, стала культовой и одной из самых узнаваемых в кинематографе, но Крузу она стоила нескольких синяков и выбитого носа. Создателям картины пришлось проявить смекалку и «выровнять» актера с помощью монеток, засунутых в ботинки.
Первая «Миссия» считается самым добродушным боевиком в истории. В фильме нет ни одной перестрелки, погони или сцены насилия, а за всю картину погибает только семь персонажей, да и те на втором плане. Главный герой боевика ни разу не берет в руки оружие! Правда, в продолжениях безобидность первой картины возместили с лихвой.
Том Круз не должен был играть главного героя во всех частях. Планировалось, что после четвертого фильма Итана Ханта заменит персонаж Джереми Реннера Уильям Брэндт, но «Протокол Фантом» доказал, что Том все еще звезда и убирать его из франшизы не имеет никакого смысла.
Безрассудство Тома Круза действительно восхищает. Во время съемок «Протокола Фантома» актер без страховки взобрался на самое высокое в мире здание (Бурдж-Халифа в Дубаи) и написал на его шпиле имя своей жены Кэти Холмс. Через некоторое время супруги, правда, развелись, но имя актрисы до сих пор красуется в одном из самых необычных мест мира.
Бесстрашный Том Круз все же получил травму на съемках шестого фильма серии (здесь подробности).