8 интересных фактов о фильмах серии «Миссия: невыполнима»

Франшиза «Миссия: невыполнима» одна из самых удивительных в мировом кинематографе. Все пять фильмов о приключениях Итана Ханта и его команды непохожи один на другой и создавались разными людьми. Неизменными в них остаются только безумный драйв и Том Круз в главной роли. Мы предлагаем вашему вниманию несколько интересных подробностей, которые отличают серию фильмов «Миссии» от других подобных картин. Первую и вторую часть «Миссия: невыполнима» смотрите на нашем канале 7 и 8 октября.

Фото: imdb.com

У Тома Круза на съемочной площадке каждого фильма серии сразу несколько должностей. Актер не только играет главную роль, но и продюсирует картины. Он лично следит за написанием сценария и активно участвует в съемочном процессе. Отличительной «фишкой» франшизы стало и то, что Круз все трюки выполняет лично, а не обращается к помощи каскадеров. Круз уже 21 год регулярно получает деньги за первую «Миссию». В 1996 году актер отказался от гонорара в обмен на 22% от выручки. На сегодняшний день доход Тома от первого фильма превышает $70 миллионом, и с каждым новым показом эта сумма только растет.

Фото: imdb.com

Каждый фильм серии снимали разные режиссеры. Это не было запланировано изначально – просто постановщики не могли работать над сиквелами по самым разным причинам. Первый фильм снял Брайан Де Пальма, после его отказа снимать продолжение за франшизу взялся Джон Ву. Третья часть оказалась в руках Джей Джея Абрамса, а четвертую снимали под руководством Брэда Берда. Последний на сегодняшний день фильм снял Кристофер МакКуорри, но его возвращение в шестой части выглядит маловероятным. Все «российские» сцены серии снимали в Праге. «Миссия» вообще стала первым фильмом, создатели которой додумались использовать чешскую столицу для воссоздания на экране Москвы. Зато после их примеру последовали практически все западные кинематографисты.

Фото: imdb.com

Во время съемок самой известной сцены франшизы Том Круз постоянно бился лицом об пол. Сцена, где Итан Хант спускается на тросе в штаб ЦРУ, стала культовой и одной из самых узнаваемых в кинематографе, но Крузу она стоила нескольких синяков и выбитого носа. Создателям картины пришлось проявить смекалку и «выровнять» актера с помощью монеток, засунутых в ботинки. Первая «Миссия» считается самым добродушным боевиком в истории. В фильме нет ни одной перестрелки, погони или сцены насилия, а за всю картину погибает только семь персонажей, да и те на втором плане. Главный герой боевика ни разу не берет в руки оружие! Правда, в продолжениях безобидность первой картины возместили с лихвой.

Фото: imdb.com