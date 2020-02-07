Красная дорожка «Оскара». Самые запоминающиеся образы за всю историю премии

Самая первая церемония вручения премии «Оскар» была проведена в голливудском отеле «Рузвельт» 16 мая 1929 года. Она представляла собой званый ужин, на который было приглашено 270 профессионалов киноиндустрии. Сегодня за церемонией «Оскар» следят миллионы фанатов из более 200 стран по всему миру. Но кое-что не изменилось за все эти годы – наряды гостей привлекают к себе почти столько же внимания, как и сама церемония. Лучшие образы с красной дорожки – от скромного наряда Одри Хепберн до платья-cмокинга Билли Портера – собрало издание elle.com. Джанет Гейнор, 1929 год

Фото: oscars.org

Первая обладательница статуэтки «Оскар» за «Лучшую женскую роль» посетила церемонию в образе, который напоминал наряд Питера Пена. Поговаривали, что Джанет купила комплект в магазине детской одежде, так как при своем росте в 152 сантиметра и весе менее 45 килограмм актрисе было сложно найти подходящую одежду. Ее обычному наряду, без сомнения, далеко до роскошных платьев, в которых лауреаты «Оскара» появляются на ковровой дорожке в наше время. «Академия киноискусств была только лишь основана, у нее еще не было ни опыта, ни традиций», – заявила Джанет, которая трижды получила «Оскар». «Я была бы сильнее потрясена, если бы знала, насколько престижной эта награда станет через несколько лет». Луиза Райнер, 1938 год

Фото: oscars.org

Будучи номинантом в категории «Лучшая актриса» за фильм «Благословенная земля», американская актриса немецкого происхождения пропустила церемонию в 1938 году, не веря в то, что она может выиграть два года подряд. Но когда во время церемонии стало известно, что она действительно снова выиграет (имена победителей были заранее сообщены прессе), кинопродюсер Луис Барт Майер срочно отправил человека привезти Луизу на церемонию. Не успев сделать макияж, Луиза получала награду в ночном халате с высоким воротником и длинными рукавами. «Из всей одежды этот халат был лучшим, что у меня было», – заявила Райнер, которая до 2014 года сохраняла звание самой пожилой обладательницы «Оскара». Бетт Дэвис, 1939 год

Фото: oscars.org

Получая свою первую статуэтку за фильм «Опасная», Дэвис была одета в старомодное платье с причудливым узором. Таким образом она пыталась отомстить главе студии Warner Bros, c которой была связана контрактом. Дэвис считала контракт настолько рабским, и, чтобы соответствовать ему, одевалась как прислуга. К счастью, на церемонии вручения премии «Оскар» 1939 года, на которой ей было суждено выиграть награду за «Лучшую актрису» за фильм «Иезавель», Бетт появилась в грациозном платье из черного тюля с воротником из белых перьев. Вивьен Ли, 1940 год

Фото: Bettmann/Corbis

Ли появилась на церемонии 1940 года вместе со своим будущим супругом Лоуренсом Оливье. Вивьен получила премию за «Лучшую актрису» в фильме «Унесенные ветром». Легкое шелковое платье от Ирэн Гиббон с вырезами на талии и облегающей юбкой невероятно контрастировало с корсетами и пышными юбками, которые носила Скарлетт О’Хара. Болезнь актрисы, потеря детей и развод. Трагическая история любви Вивьен Ли и Лоуренса Оливье – здесь подробнее. Джинджер Роджерс, 1941 год

Фото: oscars.org

В разгар Второй мировой войны Академия требовала от гостей более скромных нарядов серых тонов, чтобы соответствовать мрачным настроениям в стране. На этой церемонии предпочтение отдавалось нарядам, выполненным из отечественных материалов. Джинджер Роджерс получила награду за «Лучшую женскую роль» в сером шелковом платье с черными кружевами, которое было сшито в США. Во время церемонии, президент США Франклин Рузвельт обратился по радио к гостям, поблагодарив их за продвижение «американского образа жизни» в кино. Одри Хепберн, 1954 год

Фото: oscars.org

Когда Хепберн получила статуэтку за игру в фильме «Римские каникулы», на ней было изящное кружевное платье от дизайнера Юбера де Живанши. Хэпберн была музой Живанши, и это платье было лишним тому подтверждением – оно идеально подчеркивало изысканность и милоту актрисы. «Она была великолепна. В ней было все», – говорил Живанши об Одри. Грейс Келли, 1955 год

Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

В 1950-е годы дамы, посещая такие помпезные мероприятия как «Оскар», предпочитали наряды студийных дизайнеров, среди которых наиболее сильно выделялась Эдит Хэд. Ее костюмы были номинированы на «Оскар» 35 раз, восемь из которых принесли Эдит победу. Одной из самых знаменитых работ дизайнера является шелковое платье голубого оттенка, в котором Грейс Келли получила награду за «Лучшую женскую роль» в фильме «Деревенская девушка». Оно стало классикой гламура после того, как Келли снялась в нем на обложку журнала Life. Платье было под стать принцессе, которой она и стала через год после «Оскара», выйдя замуж за принца Монако Ренье III. Она – не первая кинозвезда, которая ему приглянулась. История любви Грейс Келли и князя Монако (читать далее). Барбра Стрейзанд, 1969 год

Фото: oscars.org

Барбра разделила победу за «Лучшую женскую роль» с Кэтрин Хэпберн и получала награду в весьма неоднозначном наряде, который можно назвать и озорным ответом моде того времени, и чересчур откровенным. Актриса надела сетчатый брючный костюм с блестками от Арнольда Скази, который сильно просвечивался. Актриса споткнулась по пути к сцене, но все же смогла сохранить невозмутимость и с «Оскаром» в руках произнести свою главную фразу из «Смешной девчонки»: «Привет, красавица». Элизабет Тейлор, 1970 год

Фото: David Sutton

Одним из самых знаковых моментов в истории моды было появление на премии Элизабет Тейлор в шифоновом платье фиолетового цвета, хорошо сочетающимся с ее фиалковыми глазами. Образ дополнялся фиолетовыми тенями и 69-каратным бриллиантовым колье, подаренным мужем Ричардом Бертоном. Ричард был номинирован на «Лучшую мужскую роль» за работу в фильме «Тысяча дней Анны», Элизабет была на церемонии лишь в роли поддержки. По словам актрисы, изначально Бертон подарил ей бриллиантовое кольцо, но оно оказалось ей слишком велико, поэтому на его основе было изготовлено колье. Дайан Китон, 1978 год

Фото: Curt Gunther

Когда персонаж Вуди Аллена встретил главную героиню Энни Холл в одноименном фильме, он сделал ей комплимент, сказав: «Мне нравится то, что вы носите». C ним согласились множество американских женщин, которые начали подражать привлекательному андрогинному образу Китон в фильме, используя для этого мужские жилетки, галстуки, рубашки на пуговицах и штаны цвета хаки. Стиль Энни Холл основывался на повседневном гардеробе Дайан, с чем художник по костюмам был не согласен, но в дело вмешался Вуди Аллен, сказав: «Оставь ее. Она ведь гений». Как и следовало ожидать, награду за «Лучшую женскую роль» она получала в костюме, напоминающем мужской. Шер, 1986 год

Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

На вручении награды за «Лучшую женскую роль» в 1986 году, Шер была в одном из самых провокационных нарядов за всю историю «Оскара». Она выбрала полупрозрачное черное платье c поясом от модельера Боба Маки, украшенное бисером, с кашемировой накидкой и головным убором, напоминающим ирокез, который был выполнен из сотен петушиных перьев. Чтобы не помять головной убор, она была вынуждена сидеть на полу лимузина по пути на церемонию. Деми Мур, 1989 год

Фото: oscar.go.com

Деми Мур сопровождала на церемонии мужа – Брюса Уиллиса. В костюме актрисы присутствовали такие элементы одежды, которые ожидаешь встретить у людей, занимающихся на велотренажерах, но никак не на красной дорожке – велосипедки. Они были отделаны кружевом, что в сочетании с пестрой парчей и корсетом никак не спасало ситуацию. Винить было некого, так как этот образ она придумала сама. Ким Бейсингер, 1990 год

Фото: oscar.go.com

Бейсингер сама придумала белое платье, в котором посетила «Оскар» в 1990 году – пышная бальная юбка в сочетании с полупиджаком вызывали не столько восторг, сколько недоумение. Николь Кидман, 1997 год

Фото: oscar.go.com

Хотя Николь Кидман старается не экспериментировать со своим образом, в 1997 году на церемонии «Оскар» она пошла на риск, который полностью окупился. Ее потрясающее кисло-зеленое платье от Диор с высоким разрезом и вышивкой в восточном стиле, помогло стать актрисе новой иконой моды. Селин Дион, 1999 год

Фото: oscar.go.com

Сколько «Ее сердце будет продолжать биться», столько же будут продолжаться и споры на тему того, насколько белый cмокинг от Джона Гальяно, сшитый задом наперед, в сочетании с фетровой шляпой и солнцезащитными очками с бриллиантами от Ray-Ban, был откровением в мире моды или же падением в лужу. Селин Дион пела для покойного мужа на концерте, и в этот момент к ней вышли их дети. Невероятная история любви (читать далее). Гвинет Пэлтроу, 1999 год

Фото: oscar.go.com

Гвинет Пэлтроу получила статуэтку за роль в фильме «Влюбленный Шекспир» в розовом платье Ralph Lauren из тафты. Ее шею украшало бриллиантовое ожерелье от Гарри Уинстона, которое подарили Гвинет звездные родители. Платье стало настолько узнаваемой часть поп-культуры, что уже на следующей церемонии один из создателей мультсериала «Южный Парк» появился на красной дорожке в нежно-розовом сарафане, напоминающем наряд Гвинет. Шерон Стоун, 1999 год

Фото: oscar.go.com

Лиловая юбка от Веры Вонг выглядела великолепно, но самой главной находкой в образе Шерон Стоун была белоснежная мужская рубашка от Gap, которую она одолжила у мужа, доказав, что не нужно тратить миллионы долларов, чтобы выглядеть неотразимо. «Стиль отражает то, какими мы видим себя. Это больше про отношение, а не наряды», – делилась своими мыслями актриса. Бьорк, 2001 год

Фото: oscar.go.com

Эксцентричная исландская певица Бьорк прибыла на «Оскар» в 2001 году в наделавшем шума костюме лебедя от дизайнера Марьян Пейоски. Певица, которая была номинирована на «Лучшую песню» с композицией «I’ve Seen It All», рассказала, что она также взяла с собой шесть страусиных яиц, которые осторожно оставляла за собой на красной дорожке, однако бдительные телохранители других звезд постоянно возвращали яйца назад, думая, что Бьорк случайно обронила их. Это платье послужило основой многих костюмов на Хэллоуин, а знаменитая телеведущая Эллен Дедженерес даже спародировала его на церемонии вручения «Эмми». Джулия Робертс, 2001 год

Фото: oscars.org

В 2001 году Джулия Робертс не только получила свой первый «Оскар», но и сделала вклад в историю моды. Ее появление в винтажном платье от модного дома Valentino (1982 год) повлияло на традицию звезд появляться на церемонии исключительно в новых нарядах. Cам же основатель модного дома Валентино Гаравани заявил, что этот момент стал пиком его карьеры. Холли Берри, 2002 год

Фото: oscars.org

В 2002 году Хэлли Берри стала первой темнокожей актрисой, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль». Холли установила новое веяние моды. Звезда фильма «Бал монстров» сияла в платье с цветочной вышивкой с темно-красной атласной юбкой от дома Elie Saab. Хилари Суонк, 2005 год

Фото: oscar.go.com

Сногсшибательное платье Guy Laroche было ответом высокой моды на «маллет», о котором американцы говорят: «Деловой вид спереди, а сзади вечеринка». Если смотреть на платье спереди, то оно может показаться весьма консервативным, но сзади оно достаточно открыто. Энн Хэтэуэй, 2009 год

Фото: Getty Images

В 2009 году Энн получила номинацию на «Лучшую женскую роль» в фильме «Рэйчел выходит замуж». На ковровой дорожке актриса появилась в невероятном платье без бретелек от Armani Prive и с драгоценными украшениями от Cartier, подтвердив свой статус богини моды. Бейонсе, 2009 год

Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Это черное декольтированное платье в виде рыбьего хвоста с золотым рисунком из собственной линии одежды House of Dereon отлично подчеркивало фигуру певицы, которая выступила вместе с Хью Джекманом на церемонии в 2009 году. Дженнифер Хадсон, 2011 год

Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Похудев на 36 килограммов, Хадсон продемонстрировала свою стройную фигуру в ярко-оранжевом платье от Versace. «Едва зайдя в бутик, я заприметила это платье. Я сразу же поняла, что оно мое. Меня пытались заставить примерить другие вещи, на что я возразила, указав на это платье. И я не ошиблась». Анджелина Джоли, 2012 год

Фото: oscar.go.com

То самое платье с разрезом, фотографии которого облетели весь мир в 2012 году. Черное платье без бретелек от Atelier Versace, в котором актриса вызывающе демонстрировала свою правую ногу, обсуждалось в прессе чуть ли не активнее самой церемонии. Анджелина призналась, что при выборе платья, она решила остановиться на черном с разрезом, так как в нем она чувствовала себя максимально комфортно. «А когда ты чувствуешь себя комфортно, ты чувствуешь себя собой». Дженнифер Лоуренс, 2013 год

Фото: oscar.go.com

Когда Дженнифер Лоуренс получила статуэтку за главную женскую роль в фильме «Мой парень – псих», на ней было белое платье c большой пышной юбкой из коллекции Dior Haute Couture. По дороге на сцену актриса оступилась и чуть не упала. На сцене Дженнифер упомянула это происшествие, сославшись на то, что платье сковывает движение и в нем нужно осторожно передвигаться, а она отвлеклась в тот момент, потому что подумала о еде. Люпита Нионго, 2014 год

Фото: oscar.go.com

Словно настоящая Золушка, Лупита получила «Оскар» за роль в своем первом фильме «12 лет рабства». На ковровой дорожке девушка появилась в небесно-голубом платье из коллекции Prada. Cвой выбор Лупита объяснила тем, что этот цвет платья напоминает ей о родине – Кении. Люпита Нионго, 2015 год

На этот раз кенийская актриса пришла на «Оскар» в белом платье с открытой спиной от Calvin Klein, изготовленном из более чем 6 тысяч жемчужин. Наряд стоимостью в 150 тысяч долларов был похищен из отеля, но был возвращен спустя несколько дней. Шарлиз Терон, 2016 год

Фото: oscar.go.com

Шарлиз Терон посетила церемонию в 2016 году в платье алого цвета от Dior и ожерелье от Harry Winston. По словам ее стилиста, актриса увидела свой наряд впервые лишь за неделю до «Оскара», и хотя она еще не появлялась на ковровой дорожке в красном, Шарлиз решила довериться стилисту. По его словам: «Выбор образа – очень доверительный процесс, требующий наших общих усилий, поэтому она смогла принять мой вариант». Эмма Стоун, 2017

Фото: oscar.go.com

«Ла–Ла Ленд», фильм, за который Эмма Стоун получила премию «Оскар», отдает дань уважения классическому Голливуду. Актриса решила сделать то же самое с помощью собственного наряда. Она была в золотом платье ручной работы от Givenchy Haute Couture, выполненного в духе 20-ых годов. Ее стилист в интервью изданию People рассказала, что: «На его создание потребовалось более 1700 часов работы и участие команды из 11 человек. Это настоящее украшение». Изначально Эмма хотела серебряное платье, но сложно ее представить в чем-то другом с золотой статуэткой в руках. Рита Морено, 2018 год

Фото: Getty Images

Рита Морено удивила всех. Она выбрала для себя слегка измененный наряд, который она уже надевала в 1962 году, когда получала награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Вестсайдская история». Когда у нее поинтересовались, с чем связан такой выбор, она лишь ответила: «Оно пылилось в моем шкафу». 86-летняя актриса дополнила свой образ аксессуарами и надела высокие перчатки, похожие были на ней в 1962 году. Леди Гага, 2019 год

Фото: oscar.go.com

Леди Гага славится своей способностью привлечь внимание на красной дорожке, но в этот раз певица предстала в более консервативном наряде. Актриса и певица выбрала черное платье от Alexander McQueen и высокие перчатки, дополнив свой образ колье с 128-каратным бриллиантом от Tiffany. За всю свою 142-летнюю историю этот бриллиант надевали лишь трижды, включая Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» в 1961 году. Билли Портер, 2019 год

Фото: oscar.go.com