Всё, что нужно знать. Самые популярные вопросы о премии «Оскар»

92-ая церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля. Это мероприятие является старейшей церемонией, транслируемой в прямом эфире. Однако даже у постоянных зрителей могут возникнуть вопросы: почему статуэтка называется «Оскар»? Кому принадлежит наибольшее число номинаций? По каким критериям проводится отбор в киноакадемию? Вот ответы на основные вопросы, связанные с церемонией «Оскар». Когда была проведена первая церемония вручения «Оскаров»? Первая в истории церемония награждения прошла 16 мая 1929 года в голливудском отеле «Рузвельт» в Лос-Анджелесе. На соискание наград были выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны в 1927-1928 годах. Первую церемонию провел президент Американской академии кинематографических искусств и наук – Дуглас Фэрбенкс. Билет стоил пять долларов, она не транслировалась по радио или телевидению. Кто выбирает номинантов? Американская киноакадемия состоит из различных ассоциаций, которые голосуют каждый в своей категории – актеры выбирают лучших актеров, монтажеры выбирают лучших монтажеров и так далее.

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Некоторые номинации могут иметь особую систему голосования, например: лучший фильм на иностранном языке, лучший анимационный полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм. Все члены киноакадемии голосуют в категории «Лучшая картина». Как проводится голосование? В процедуре голосования за картины используются как бумажные бюллетени, так и онлайн-голосование. Согласно Oscars.org, большинство членов киноакадемии предпочитают последнее. Номинации объявляются на транслируемой пресс-конференции, которая проводится в театре Сэмюэля Голдвина в середине января. Финальный этап голосования проводится в онлайн-режиме, все категории указаны в бюллетене киноакадемиков с правом голоса. После подсчета голосов лишь двум представителям аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers известны результаты, вплоть до момента открытия конвертов на сцене во время церемонии награждения. Как стать членом киноакадемии? На Oscars.org указано, что членство в американской киноакадемии могут получить лишь кинематографисты, занимающиеся производством кинофильмов для широкого проката. В киноакадемии существует 17 ассоциаций. Чтобы стать кандидатом, нужно не менее двух рекомендаций от киноакадемиков той же профессии. Номинанты на премию «Оскар» по умолчанию имеют возможность получить членство, им не требуются рекомендации. Номинанты и предложенные кандидаты выбираются специальной комиссией, а рекомендации рассматриваются управляющим советом академии. Потенциальные киноакадемики выбираются каждой весной.

Фото: Handout, A.M.P.A.S.

Всегда ли главная категория называлась «Лучший фильм»? Изначально эта категория называлась «Выдающийся фильм». На первой церемонии награждения премией «Оскар» в 1929 году существовало лишь две категории: «Выдающийся фильм» и «Уникальное художественное исполнение». Уже в следующем году из этих категорий остается только «Выдающийся фильм», впоследствии много раз переименованный в: «Выдающаяся кинокартина» (1941-1943), «Лучшая кинофильм» (1944-1961), а с 1962 года – «Лучшая фильм». Возможна ли ничья на «Оскаре»? Первые церемонии «Оскар» подчинялись правилу киноакадемии, которое гласило, что если один из соперников отстает от победителя не более чем на три голоса, то оба номинанта получают награду. К 1950 годам правило было изменено: ничья теперь возможна лишь при одинаковом числе голосов. Всего в истории «Оскара» было 6 случаев ничьих: 1931-32. В номинации «Лучшая мужская роль»: Фредрик Марч («Доктор Джекилл и мистер Хайд») и Уоллес Бири («Чемпион») 1949 год. В номинации «Лучший документальный короткометражный фильм»: «Шанс жить» и «Так много за столь малое» 1968 год. В номинации «Лучшая женская роль»: Кэтрин Хепберн («Лев зимой») и Барбра Стрейзанд («Смешная девчонка»)

Фото: Bud Gray

1986 год. В номинации «Лучший документальный полнометражный фильм»: «Арти Шоу: Время – это все, что у тебя есть» и «Изгои Америки» 1994 год. В номинации «Лучший игровой короткометражный фильм»: «Эта замечательная жизнь Франца Кафки» и «Тревор» 2012 год. В номинации «Лучший монтаж звука»: «007: Координаты «Скайфолл» и «Цель номер один» Почему премия киноакадемии называется «Оскаром»? «Оскар» – это статуэтка, вручаемая лауреатам премии киноакадемиков. Официальным названием награды было «Премия Академии за заслуги», но эта награда стала более узнаваемой под именем «Оскар». По слухам, это название придумала библиотекарь академии Маргарет Херрик, которой статуэтка напоминала ее дядю по имени Оскар. Это название официально используется с 1939 года, а известно общественности стало еще в 1934 году, после того как оно было написано корреспондентом Cидни Сколски в статье. Почему статуэтка выглядит именно так? Дизайн статуэтки был разработан художником-постановщиком кинокомпании MGM Cедриком Гиббонсом. Он сделал набросок рыцаря, стоящего на катушке киноленты и держащего в руках меч. Поначалу статуэтки делались из бронзы и покрывались золотом, но позже «Оскар» начали отливать из сплава британия, который покрывался медью, никелевым серебром и слоем 24-каратного золота. Статуэтка «Оскар» в высоту достигает 33,5 сантиметров и весит около 3,5 килограммов. Оскар: лучшие платья за всю историю церемонии. Большой фотофакт Какой актер был чаще всего номинирован на «Оскар»? Мэрил Стрип является трехкратной победительницей премии «Оскар», ей принадлежит более 21 номинации за актерскую работу – она абсолютная рекордсменка по их числу.

Фото: imdb.com

1979, в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Охотник на оленей» 1980, в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Крамер против Крамера» (победа) 1982, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Женщина французского лейтенанта» 1983, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Выбор Софи» (победа) 1984, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Cилквуд» 1986, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Из Африки» 1988, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Чертполох» 1989, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Крик во тьме» 1991, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Открытки с края бездны»

Фото: Warner Bros. Pictures

1996, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Мосты округа Мэдисон» 1999, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Истинные ценности» 2000, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Музыка сердца» 2003, в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Адаптация» 2007, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Дьявол носит Prada» 2009, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Сомнение» 2010, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Джули и Джулия» 2012, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Железная леди» (победа)

Фото: Steve Granitz

2014, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Август: Графство Осейдж» 2015, в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Чем дальше в лес» 2017, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс» 2018, в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Секретное досье» Кто является обладателем наибольшего числа наград премии «Оскар»? Уолту Диснею по сей день принадлежит рекорд. Он получил наибольшее количество наград в истории премии. Дисней выиграл 26 «Оскаров», а его работы были номинированы 59 раз.

Фото: imdb.com

Работы Диснея, выигравшие «Оскар»: 1932, в номинации «Лучший короткометражный мультипликационный фильм «Цветы и Деревья» 1932, премия «Уолту Диснею за создание персонажа Микки Маус» 1934, в номинации «Лучший короткометражный мультипликационный фильм «Три поросенка» 1935, в номинации «Лучший короткометражный мультипликационный фильм «Черепаха и Заяц» 1936, в номинации «Лучший короткометражный мультипликационный фильм «Три котенка-беспризорника» 1937, в номинации «Лучший короткометражный мультипликационный фильм «Деревенский кузен» 1938, в номинации «Лучший короткометражный мультипликационный фильм «Старая мельница» 1939, в номинации «Лучший короткометражный мультипликационный фильм «Бык Фердинанд» 1939, премия «Уолту Диснею за мультфильм «Белоснежка и семь гномов» с формулировкой «За выдающееся новаторство в области кино, очаровавшее миллионы зрителей и положившее начало новому, великому направлению в мультипликации» 1940, в номинации «Лучший короткометражный мультипликационный фильм «Гадкий утенок»

Фото: Disney

1942, в номинации «Лучший короткометражный мультипликационный фильм «Лапа помощи» 1942, премия «Уолиу Диснею, Уильяму Гарити, Джону Н.А. Хокинсу и RCA Manufacturing Company с формулировкой «За выдающийся вклад в продвижение использования звука в кинофильмах посредством мультфильма «Фантазия» 1942, награда имени Ирвинга Тальберга, вручаемая Академией кинематографических искусств и наук 1943, в номинации «Лучший короткометражный мультипликационный фильм «Лицо Фюрера» 1949, в номинации «Лучший короткометражный фильм, снятый на две катушки» – «Остров тюленей» 1951, в номинации «Лучший короткометражный фильм, снятый на две катушки» – «В Долине Бивер» 1952, в номинации «Лучший короткометражный фильм, снятый на две катушки» – «Пол-акра природы» 1953, в номинации «Лучший короткометражный фильм, снятый на две катушки» – «Водоплавающие птицы» 1954, в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» – «Живая пустыня» 1954, в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм» – «Аляскский эскимос» 1954, в номинации «Лучший короткометражный мультипликационный фильм «Гудение, свист, звон и гул» 1954, в номинации «Лучший короткометражный мультипликационный фильм «Суровый медведь» 1955, в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» – «Исчезающая прерия» 1956, в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм» – «Люди против Арктики» 1959, в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» – «Гранд-Каньон» 1969, в номинации «Лучший короткометражный мультипликационный фильм «Винни-Пух и день забот» (награжден посмертно) Кто получил наибольшее число «Оскаров» за актерское мастерство? Кэтрин Хепберн завоевала четыре премии «Оскар». Это является рекордом в актерских категориях, также актриса имеет 12 номинаций. Кэтрин Хепберн удостоилась награды за фильмы «Ранняя слава», «Угадай, кто придет к обеду?», «Лев зимой», «На золотом озере».

Фото: Columbia Pictures Industries

Как много женщин-режиссеров было номинировано на «Оскар»? За всю историю «Оскара» лишь пять женщин было номинировано на премию за «Лучшую режиссуру», но лишь одна из них получила статуэтку. 1977, Лина Вертмюллер «Семь красоток» 1994, Джейн Кэмпион «Пианино» 2004, София Коппола «Трудности перевода»

Фото: GABRIEL BOUYS, AFP

2010, Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури» (победа) 2018, Грета Гервиг «Леди Берд» Побеждали ли сиквелы в номинациях? Да, яркий тому пример фильм «Крестный отец 2», который выиграл в номинации «Лучшая картина» в 1975 году. Правда, это единственный сиквел, который когда-либо выигрывал в этой категории.

Фото: Michael Ochs Archives/Getty Images

В каком году проходили самые короткие и длинные церемонии награждения «Оскар»? Самой короткой церемонией награждения стала самая первая, которая прошла в 1929 году. Она длилась около 15 минут, а победители были объявлены тремя месяцами ранее. Самая короткая церемония вручения «Оскаров», транслируемая по телевидению, прошла в 1959 году – она длилась около 1 часа и 40 минут. Самая длинная церемония состоялась в 2000 году – 4 часа и 16 минут. Что насчет протяженности красной дорожки? Длина красной дорожки составляет 152 метра, на трибунах у красной дорожки помещается 700 зрителей.

Фото: MARK RALSTON

Как Академия занимается рассадкой звезд? Отто Сперри начал заниматься рассадкой на торжественных церемониях еще в 1980 году и эту должность сохранял вплоть до 2002 года. Некоторые из его правил сохранились до сих пор. Одно из его главных правил гласит, что в первых рядах должны сидеть только самые заслуженные и знаменитые звезды. Другие правила. Наиболее вероятные победители в номинации занимают крайние места, чтобы им не пришлось расталкивать других гостей по пути на сцену.

Фото: Kevin Winter, Getty Images