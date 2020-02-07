«С тиграми легко, они коммуникабельные, как дети». Дрессировщик Сергей Нестеров о своей работе
Дрессировщик Белгосцирка Сергей Нестеров привёз с фестиваля в Монте-Карло «серебро». Его подопечные – это бенгальские тигры, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Сергей Нестеров, дрессировщик Белгосцирка:
Тигры сейчас в отпуске, они отдыхают.
Вы такой спокойный человек. Правда ли, чтобы работать с такими хищниками, нужно, действительно, быть настолько спокойным, со сверхсамообладанием?
Сергей Нестеров:
Наверное, это удел дрессировщика – быть выдержанным и спокойным в работе с животными. Потому что это, наверное, самое главное. Объяснить животному, не поддаться эмоциям и правильно направить животное.
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Вы, вообще, не боитесь, страха нет? Или он должен быть?
Сергей Нестеров:
Есть опасения всегда. Есть не чувство страха, а чувство, скажем так, страховки, страхования собственной жизни, осторожность – этого никто не отменял. Потому что в моей профессии – это каждый раз риск. 24 минуты у меня идёт номер – и 24 минуты полного контроля полностью за тем, что происходит в манеже.
А какие животные самые сложные для дрессировки? Тигры, кто ещё?
Сергей Нестеров:
Поверьте мне, любое животное может быть сложным, может быть лёгким, в зависимости от животного. Не скажу, что мне тяжело с тиграми. Мне достаточно легко, они коммуникабельные, они понятливые. И это то животное, которое один раз отрепетировав, оно будет делать постоянно достаточно стабильно всё.
С тиграми легко, они коммуникабельные?
Сергей Нестеров:
Поверьте мне, как дети.