«С тиграми легко, они коммуникабельные, как дети». Дрессировщик Сергей Нестеров о своей работе

Дрессировщик Белгосцирка Сергей Нестеров привёз с фестиваля в Монте-Карло «серебро». Его подопечные – это бенгальские тигры, рассказали в программе « Новое утро» на РТР-Беларусь .

Вы такой спокойный человек. Правда ли, чтобы работать с такими хищниками, нужно, действительно, быть настолько спокойным, со сверхсамообладанием?

Сергей Нестеров:

Наверное, это удел дрессировщика – быть выдержанным и спокойным в работе с животными. Потому что это, наверное, самое главное. Объяснить животному, не поддаться эмоциям и правильно направить животное.

«Львица молоденькая красивая выбегала, ему бросалась на шею». Дрессировщик Белгосцирка получил «серебро» фестиваля в Монте-Карло

Вы, вообще, не боитесь, страха нет? Или он должен быть?

Сергей Нестеров:

Есть опасения всегда. Есть не чувство страха, а чувство, скажем так, страховки, страхования собственной жизни, осторожность – этого никто не отменял. Потому что в моей профессии – это каждый раз риск. 24 минуты у меня идёт номер – и 24 минуты полного контроля полностью за тем, что происходит в манеже.