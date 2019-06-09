Селин Дион пела для покойного мужа на концерте, и в этот момент к ней вышли их дети. Невероятная история любви

Селин Дион отдала дань памяти своему покойному мужу на сцене театра «Колизей», который был построен в Лас-Вегасе специально для нее.
На сцену к маме поднялись трое детей – 18-летний Рене-Шарль и 8-летние близнецы Нельсон и Эдди.
Селин Дион отдала дань памяти своему покойному мужу на сцене театра «Колизей», который был построен в Лас-Вегасе специально для нее.
На сцену к маме поднялись трое детей – 18-летний Рене-Шарль и 8-летние близнецы Нельсон и Эдди.
Фото: Photos by Denise Truscello
Певица посвятила трогательный номер своему музыкальному продюсеру, супругу и отцу своих детей Рене Анжелилу. Он скончался в 2016 году после продолжительной борьбы с раком горла. Мужчине было 73 года.
Фото: instagram.com/celinedion
Певица дала концерт на сцене театра «Колизей», который был построен в 2003 году специально для ее выступлений. За почти два десятилетия Селин Дион дала в «Колизее» более 1100 аншлаговых концертов. 8 июня состоялось последнее шоу на сцене этой площадки – оно получилось грандиозным.
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Фото: instagram.com/celinedion
Певица называет «Колизей» особенным. Она отметила, что гордится тем, чего достигла за эти 16 лет, когда они с мужем впервые решили воплотить эту идею в жизнь.
Селин Дион:
Путешествие в Вегас действительно было семейным делом. Воспоминания будут длиться вечно.
Фото: instagram.com/celinedion
Во время исполнения песни, посвященной мужу, за спиной певицы были фотографии из семейного архива.
Фото: instagram.com/celinedion
Будущие супруги познакомились в 1980 году, когда Дион была еще подростком. Рене, который работал музыкальным менеджером, был поражен голосом певицы. Отношения у пары начались гораздо позже – спустя восемь лет. Разница в возрасте между возлюбленными составляла 26 лет. В 1994 году пара поженилась. Они всегда мечтали о детях – и у супругов родились трое сыновей.
Фото: instagram.com/celinedion
Селин Дион всегда говорила, что ее муж был единственным мужчиной, которого она любила, и время его болезни было самым тяжелым в жизни. «Мы с мужем были единым целым», – отметила она после его смерти и добавила, что всегда выходит на сцену с мыслями о нем.
Муж и брат певицы Селин Дион скончались от онкологических заболеваний на одной неделе (читать далее).