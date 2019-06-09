Селин Дион пела для покойного мужа на концерте, и в этот момент к ней вышли их дети. Невероятная история любви

Селин Дион отдала дань памяти своему покойному мужу на сцене театра «Колизей», который был построен в Лас-Вегасе специально для нее. На сцену к маме поднялись трое детей – 18-летний Рене-Шарль и 8-летние близнецы Нельсон и Эдди.

Фото: Photos by Denise Truscello

Певица посвятила трогательный номер своему музыкальному продюсеру, супругу и отцу своих детей Рене Анжелилу. Он скончался в 2016 году после продолжительной борьбы с раком горла. Мужчине было 73 года.

Фото: instagram.com/celinedion

Певица дала концерт на сцене театра «Колизей», который был построен в 2003 году специально для ее выступлений. За почти два десятилетия Селин Дион дала в «Колизее» более 1100 аншлаговых концертов. 8 июня состоялось последнее шоу на сцене этой площадки – оно получилось грандиозным. Жизнь после «Евровидения»: как сложилась судьба победителей прошлых лет

Фото: instagram.com/celinedion

Певица называет «Колизей» особенным. Она отметила, что гордится тем, чего достигла за эти 16 лет, когда они с мужем впервые решили воплотить эту идею в жизнь. Селин Дион:

Путешествие в Вегас действительно было семейным делом. Воспоминания будут длиться вечно. ⁣⁣

Фото: instagram.com/celinedion

Во время исполнения песни, посвященной мужу, за спиной певицы были фотографии из семейного архива.

Фото: instagram.com/celinedion

Будущие супруги познакомились в 1980 году, когда Дион была еще подростком. Рене, который работал музыкальным менеджером, был поражен голосом певицы. Отношения у пары начались гораздо позже – спустя восемь лет. Разница в возрасте между возлюбленными составляла 26 лет. В 1994 году пара поженилась. Они всегда мечтали о детях – и у супругов родились трое сыновей.

Фото: instagram.com/celinedion