Она – не первая кинозвезда, которая ему приглянулась. История любви Грейс Келли и князя Монако

Любовь Грейс Келли и князя Монако – Ренье – очаровала весь мир. Этот союз был заключен на «голливудских небесах»: роман кинозвезды и красавца князя стал невероятной новостью для газет и журналов по всему миру. Их свадьба все еще считается одной из самых красивых в истории. Многие даже считают, что Кейт Миддлтон вдохновилась культовым платьем Грейс при создании своего собственного свадебного наряда.

Фото: imdb.com

Как началась история любви Грейс и Ренье, и правда ли, что Грейс не первая кинозвезда, которая приглянулась принцу. Обладательница Оскара К тому времени, когда Грейс и Ренье встретились, ей было 26 лет, она считалась одной из самых ошеломляющих женщин Голливуда. Актриса играла главные роли в таких фильмах, как «Деревенская девушка» (получила Оскар за «Лучшую женскую роль» в 1954), «Высшее общество» и в фильмах Альфреда Хичкока «В случае убийства набирайте «М», «Окно во двор» и «Поймать вора».

Фото: Hulton Archive

Еще в молодости у Грейс были отношения с Кларком Гейблом (который был на 28 лет старше ее), Рэем Милландом (кто, по слухам, был любовью всей ее жизни), а также дизайнером Олегом Кассини, за которого, как полагали многие, она выйдет замуж. Но жизнь девушки получила неожиданный поворот. Грейс прокомментировала свое состояние тогда так: «У меня было несколько несчастных романов. Хотя я и стала звездой, я чувствовала себя потерянной и запутавшейся. Я не хотела начинать третий десяток, не зная, чего я хочу в своей личной жизни». Конец Голливуда Никто не мог предсказать, что, фильм «Поймать вора», в котором Грейс снялась в 1955 году, будет ее предпоследним фильмом. Слава актрисы продолжала расти. «Поймать вора» снимали на юге Франции, и журнал Paris Match уговорил Келли отправиться в Монако для фотосъемки с очаровательным молодым князем Ренье III.

Фото: Bettmann Archive

Тогда-то и вспыхнула искра, но чувства исходили только с одной стороны. Ренье был совершенно очарован Грейс с момента их знакомства. Однако в то время Келли встречалась с французским актером Жан-Пьером Омоном и держалась с князем вежливо, но сдержанно. Однако Ренье был настойчив. Он писал девушке письма и посылал невероятно дорогие подарки. В итоге Грейс уступила очарованию Ренье. После короткого периода ухаживаний, пара объявила о помолвке. Ренье даже съездил домой к актрисе – в Филадельфию – прежде, чем увезти ее в Монако и заниматься планированием свадьбы. Мэрилин Монро Говорят, что незадолго до свадьбы Мэрилин Монро, написала невероятно загадочное письмо Грейс Келли: «Я так рада, что вы нашли выход из этого бизнеса». Может быть, Мэрилин ссылалась на то, что Голливуд был для нее ловушкой, из которой она не могла выбраться. Однако Грейс, возможно, не знала, насколько сильно Ренье стремился жениться на звезде Голливуда и что Мэрилин возглавляла список желаемых невест. По словам голливудской актрисы Лиз Смит, когда греческий магнат Аристотель Онассис управлял своими компаниями в Монако, он оказал поддержку Ренье и посоветовал жениться на Мэрилин. «Все были очень удивлены этой идее. Около недели Мэрилин тянула с ответом на предложение, смеялась и продолжала в шутку называть своего возможного мужа принцем Рейндиром (с англ. Reindeer – олень)», – пишет Смит. В итоге Мэрилин отказала. Она решила посвятить себя карьере и роману с Артуром Миллером, а также хотела получить уважение от голливудского сообщества. Мэрилин не была «принцессой» в полном смысле этого слова, но, с другой стороны, в течение многих лет не была ею и Грейс. Она просто старалась выглядеть соответствующе. Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах? Приданое Прежде чем Ренье и Грейс поженились, он пояснил ее родителям, что они должны заплатить приданое. Поскольку семья девушки была очень богата, принц не предполагал, что взнос определенной денежной суммы как часть свадебного соглашения будет проблемой, но отец Грейс – Джон Келли – сперва отказался. Мужчина утверждал, что сама идея была ему смешна: «Моя дочь не должна платить никакому мужчине, чтобы он женился на ней». В итоге его убедили расстаться с большой суммой из наследства Грейс.

Фото: National Geographic/ Getty Images

Келли была также вынуждена отказаться от своего американского гражданства и пообещать своему жениху, что ее карьера навсегда осталась в прошлом. Принцессе не позволительно было иметь какое-либо отношение к Голливуду, поэтому Грейс никогда больше не снималась в кино. Конечно, Меган Маркл также бросила свою карьеру перед свадьбой с принцем Гарри. Получается, не многое изменилось с 1950-х, если дело касается союза актеров и королевских особ. Королевская свадьба Свадьба в Монако прошла 18 апреля 1956. Это была одной из красивейших свадеб, которые видел мир. Бракосочетание проводилось в два этапа: гражданская церемония и религиозная церемония только для близких.

Фото: Gamma-Rapho via Getty Images

Более 3 тысяч гостей присутствовали на первом приеме. Она была названа «свадьбой века», а Грейс – воплощением сказочной принцессы. Церемонию во всем мире смотрели 30 миллионов человек.

Фото: AFP/ Getty Images

Платье Грейс имело вырез, несколько юбок, старинное брюссельское кружево и сотни крошечных жемчужин. Потребовалась работа 30 швей, которые шесть недель делали этот наряд. Теперь это платье принадлежит Филадельфийскому художественному музею. Внучка Грейс Келли повторила легендарный образ бабушки. Девочке всего 4 года – здесь подробнее. Жизнь во дворце У этого брака были и взлеты, и падения, как и во всех союзах. Биограф Венди Ли утверждает, что у принца Ренье было по крайней мере три романа на стороне после свадьбы, и это «невероятно оскорбляло Грейс». Их брак продлился 26 лет. У пары родились трое детей: Каролина, Альбер и Стефания.

Фото: Bettmann Archive