Трогательный момент. Алла Пугачёва играет с детьми на рояле в гостях у Юдашкиных

Новости России. Алла Пугачёва преподала урок музыки внукам Валентина и Марины Юдашкиных. Алла Борисовна пришла вместе со своими детьми. Когда ребята задумались, во что бы им поиграть, артистка предложила помузицировать всем вместе. Примадонна исполнила мелодию из фильма «Однажды в Америке», а малыши помогли исполнительнице.

Фото: instagram.com/marinayudashkina

После этого дети смогли насладиться классической музыкой в живом исполнении. Ребята были впечатлены и молча слушали, спокойно сидя на стульях.

Фото: instagram.com/marinayudashkina