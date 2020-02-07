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Трогательный момент. Алла Пугачёва играет с детьми на рояле в гостях у Юдашкиных

07 февраля 2020 14:20
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Новости России. Алла Пугачёва преподала урок музыки внукам Валентина и Марины Юдашкиных. 

Алла Борисовна пришла вместе со своими детьми. Когда ребята задумались, во что бы им поиграть, артистка предложила помузицировать всем вместе. Примадонна исполнила мелодию из фильма «Однажды в Америке», а малыши помогли исполнительнице. 

Трогательный момент. Алла Пугачёва играет с детьми на рояле в гостях у Юдашкиных-1

Фото: instagram.com/marinayudashkina 

После этого дети смогли насладиться классической музыкой в живом исполнении. Ребята были впечатлены и молча слушали, спокойно сидя на стульях. 

Трогательный момент. Алла Пугачёва играет с детьми на рояле в гостях у Юдашкиных-4

Фото: instagram.com/marinayudashkina 

В комментариях пользователи позавидовали малышам, отметив, что не каждому везёт получать уроки от самой Аллы Борисовны. 

Сейчас Максим Галкин ездит с концертами, а его супруга встречается с друзьями.

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# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Марина Юдашкина # Гарри Галкин # Елизавета Галкина

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