«Львица молоденькая красивая выбегала, ему бросалась на шею». Дрессировщик Белгосцирка получил «серебро» фестиваля в Монте-Карло

Дрессировщик Белгосцирка Сергей Нестеров привёз с фестиваля в Монте-Карло «серебро». Его подопечные – это бенгальские тигры, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Расскажите об этом знаменитом фестивале. У Вас серебряная награда?

Сергей Нестеров, дрессировщик Белгосцирка:

Да. Он был очень сложный фестиваль. Поверьте мне, к этому идёшь иногда всю жизнь, потому что это самый древнейший фестиваль, он сейчас 44-ый фестиваль по счёту. Для артиста цирка это, на самом деле, как «Оскар». Принцесса Монако Вам вручала лично награду?

Сергей Нестеров:

Да, вручала. Она является председателем жюри. Человек очень цирковой, скажем так, она среди всех ходит среди нас, она находится на площадке постоянно. Но, поверьте мне, это лакмусовая бумажка, когда приезжаешь туда, ты понимаешь, что это очень сложно. И проверка тебя, как профессионала, прежде всего. Потому что очень сложная площадка. Спасибо большое, на самом деле, Белгосцирку, спасибо таможне, ветеринарам белорусским и всем, кто способствовал нашему проезду. Потому что Европа не любит пускать животных, тем более цирковых. И достаточно большая сложность по размещению, по всему. То есть это такая проверка на прочность человека. Поэтому эмоции не должны быть, здесь нужен чёткий расчёт, как это всё происходит. Потому что красиво, хорошо, но очень сложно. Вы видели выступления своих коллег, конкурентов – здесь, наверное, не назовёшь? Соратников?

Сергей Нестеров:

Это коллеги. Было порядка 160 артистов со всего мира. И это была одна из самых сильнейших программ, потому что было семейство Кни. 100 лет этой династии, это Швейцария. Они привезли 42 головы животных. Это 42 лошади. В манеже одновременно находились 30 лошадей. Это фееричное зрелище, которое для меня тоже, как коллеги, как дрессировщики.

А есть какой-то обмен опытом, вы общаетесь? Сергей Нестеров:

Конечно. Мне повезло в том, что мы работали на одном манеже с такими именитыми европейскими дрессировщиками. Да и многие именитые артисты собрались в одной точке. По каким критериям выбирают победителей? Как Вы думаете, почему Вы – лучший? Сергей Нестеров:

Это четвёртое место, скажем так. Было три «золота» и одно «серебро». Скажем, мне не стыдно было уступить место таким людям, которые заняли «золото».

А «золото» – это тоже тигры? Сергей Нестеров:

Нет, совершенно другой. Вот семейство Кни – они заняли «золото». Был полёт воздушный, где делают четыре сальто-мортале из Америки. И была Колумбия, «Икарийские игры», братья Мартинезы. За всю историю существования Монте-Карло только три дрессировщика с тиграми, вообще, с хищниками, удостоились золотого приза. Хищники – самые сложные? Сергей Нестеров:

Самые сложные. Тут есть рейтинг определённый. И порядка только 10 человек получили «серебро». «С тиграми легко, они коммуникабельные, как дети». Дрессировщик Сергей Нестеров о своей работе Владимир Шабан, директор Белгосцирка:

Мы очень болели за Сергея, мы знали, что он будет призёром, но вместе с тем, группа поддержки выехала туда. И на его аттракцион «Шамбала» с участием белых тигров зал вставал дважды. Один раз, когда тигры уходили после работы, после аттракциона. И второй раз, когда львица молоденькая, красивая выбегала, ему бросалась на шею.