На котелке было выгравировано сердце и слова прощения. Трагическая история любви узника в камере пыток

«Милая звездочка моей жизни и спаситель! Наши чувства, несмотря на разлуку, угадываются друг другом. Я в этом убедился» – такие трогательные слова из тюремного заключения своей возлюбленной писал подпольщик Сергей Шостак в апреле 1944. Свидетелем их трагической истории любви стал простой солдатский котелок.

Андрей Малец, научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Этот котелок был передан в 2001 году дочерью, Ример Людмилой Константиновной – минской подпольщицы. На этом котелке была выгравирована фигура в форме сердца. Также на этом котелке Сергей Антонович благодарит всех людей, которые несмотря на тяжесть нахождения в концлагере, ему помогали. Котелок представлен в одном из самых жутких мест – в камере пыток СД, где представить такие понятия, как любовь, доброта, гуманность невозможно. Он по сути дает какую-то надежду.

Людмила и Сергей встретили друг друга и повенчались в оккупированном Минске, но счастье молодых влюбленных длилось недолго. Сергея Антоновича арестовали и бросили в фашистский лагерь по улице Широкой. Здесь собирали узников для отправки в Тростенец и в концлагеря Западной Европы. Те, кто попадали на эту фабрику смерти знали, что их ждет неминуемая гибель.

Виктория Чурило, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

В период оккупации на территории Беларуси было уничтожено оккупационными властями приблизительно 2 млн 357 тысяч жителей гражданского населения и военнопленных. Было сожжено более 9 тысяч белорусских деревень.

Действовала система полиции, в том числе и полиции СД. Полиция СД должна была находить тех людей, которые оказывали сопротивление новому порядку, т. е. подпольщиков.

Условия жизни и работы в лагере были суровыми. Несчастные узники сначала размещались в сарае на мокрой соломе или в погребах. Позже были построены бараки из сырых досок. Кормили заключенных отходами с кухни подсобного хозяйства. В этих жутких условиях единственным стимулом выживать в фашистских тисках у Сергея Антоновича была его Людмилочка, так он ласково называл любимую. Его письма к ней полны заботы, боли и надежды.

Виктория Чурило:

Минск – это единственный в Беларуси город-герой и этого звания он был удостоен в 1974 году, в первую очередь, за действия партизан и подпольщиков, как Людмила и Сергей Шостак.

В этой камере мы можем видеть надписи, они были воспроизведены художниками по фотографиям. Здесь же фотографии стен из тюрем. Люди, попадая в такие камеры, понимали, что они не выживут и хотели, тем самым, с помощью таких надписей оставить хоть последнюю весточку о себе.