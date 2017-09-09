Венецианский кинофестиваль-2017: как это было

Вечером 9 сентября мы узнаем итоги одного из главных киносмотров года. Золотые и серебряные львы уже ждут своих обладателей, гостей на острове Лидо становится все меньше, а организаторы готовят финальные фанфары. Ранее мы показали вам самые яркие наряды, в которых звездные дамы предстали перед публикой, а сегодня предлагаем окинуть прощальным взглядом весь фестиваль, посмотреть на его гостей, ознакомится с предварительными итогами и теми фильмами, о которых в этом году мы еще неоднократно вспомним в наградном сезоне.

Новый Дель Торо, Аронофски и другие фильмы Венеции-2017 здесь.