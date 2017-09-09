Прямой эфир

Венецианский кинофестиваль-2017: как это было

09 сентября 2017 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вечером 9 сентября мы узнаем итоги одного из главных киносмотров года. Золотые и серебряные львы уже ждут своих обладателей, гостей на острове Лидо становится все меньше, а организаторы готовят финальные фанфары. Ранее мы показали вам самые яркие наряды, в которых звездные дамы предстали перед публикой, а сегодня предлагаем окинуть прощальным взглядом весь фестиваль, посмотреть на его гостей, ознакомится с предварительными итогами и теми фильмами, о которых в этом году мы еще неоднократно вспомним в наградном сезоне.

Новый Дель Торо, Аронофски и другие фильмы Венеции-2017 здесь.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Дженнифер Лоуренс # Венецианский кинофестиваль # Фрэнсис МакДорманд # Вудди Харрельсон # Гильермо дель Торо # Сэм Рокуэл

Другие новости рубрики

Все новости
Фотофакт: как жители Минска празднуют День города (часть 1)
09 сентября 2017 10:12

Фотофакт: как жители Минска празднуют День города (часть 1)

Мой Минск: как Дарья Домрачева поздравила город с 950-летием
09 сентября 2017 09:24

Мой Минск: как Дарья Домрачева поздравила город с 950-летием

«Иметь такую поддержку просто великолепно»: мужчина создает одежду, которая растет вместе с ребенком
08 сентября 2017 12:32

«Иметь такую поддержку просто великолепно»: мужчина создает одежду, которая растет вместе с ребенком