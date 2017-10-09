Виктор Дробыш и Настасья Самбурская высмеяли Ольгу Бузову на сцене «Фабрики звезд»

Новости России. Во время отчетного концерта «Новой Фабрики звезд» актриса Настасья Самбурская в одном из номеров высмеяла творчество Ольги Бузовой.

Во время исполнения композиции «Мы же на ты» Самбурская в образе мертвой невесты повторила движения из клипа «Мало половин» телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Музыкальный продюсер проекта Виктор Дробыш прокомментировал поступок Самбурской и высказал критику в адрес Бузовой.

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По словам продюсера, никто не знает, в чем заключается талант Бузовой, поэтому они решили прикоснуться к «творчеству» исполнительницы в рамках проекта. К тому же Дробыш назвал певицу «наглым явлением», потому что она «возводит фанеру в официоз», чем делает плохо всему шоу-бизнесу в России.

Виктор Дробыш, продюсер:

Я как музыкант уверен, что Музыка не самая сильная её сторона. Поэтому сцена фабрики – лучшее место для талантливого высмеивания этого наглого явления – «Бузова». Хотя она неплохой человек и могла бы работать, например, медсестрой или кассиром!

В записи продюсер отметил аккаунт Бузовой. Она же на своей странице прокомментировала поступок на сцене «Новой Фабрики звезд».

По словам исполнительницы, некоторые делают пародии на нее, только чтобы их музыкальное творчество заметили.

Бузова также добавила, что она продолжает работать и ее дебютный альбом, который она выпустила накануне, возглавил iTunes через 15 минут после премьеры.

Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова:

Я не робот, и как бы я не улыбалась на сцене, публичные оскорбления моих коллег по шоу-бизнесу, меня задевают. Я не должна давать такую реакцию, я знаю, что злопыхатели только порадуются, НО!!!! Мне обидно за своих поклонников, за тех, кто любит меня и верит в меня... ведь, унижая мое творчество, они, в первую очередь, унижают моих людей. А я за них порву, как за свою семью и друзей. Любую! Любого. Любых.

В этот же день Настасья Самбурская опубликовала видеозапись с репетиции. В комментарии к посту актриса отметила, что «мы никого не хотели обидеть, оно само как-то так получилось». Пост был сопровожден хэштегом #Долойфанеру.

Кадр с репетиции. Источник: instagram.com/samburskaya

Интересно, что мнения пользователей сети разделились. Некоторые поддержали высказывание Дробыша о том, что действительно в России стоит запретить выступления под фонограмму, и к происходящему на сцене отнеслись с иронией. Другие же отметили, что продюсер и актриса поступили некрасиво, оскорбив человека. «Обидно, что к такой передаче как «Фабрика» имеет отношение такой невоспитанный мужчина, какой пример вы подаете молодым».

Новый сезон «Фабрики звезд» стартовал в начале сентября. В проекте принимают участие 16 конкурсантов, среди которых две минчанки.

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