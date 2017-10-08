«Это какое-то волшебство»: белоруска Александра Чичикова о победе на конкурсе «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске»

На странице Александры в социальных сетях – сотни сообщений. Пользователи поздравляют белоруску с титулом. Многие отмечают: в успехе не сомневались ни секунды. Судя по географии поздравлений, за нашу Сашу болели в разных уголках земного шара.

Новости Беларуси. 23-летняя Александра Чичикова возвращается домой с победой. На минувших выходных в Варшаве прошел финал конкурса «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске».

Виктория Шидловская (запись в Facebook):

Сашуня – большая молодец! В ней самой столько сил, жизни и света, столько энергии и идей, она – настоящая королева, королева по жизни.

К поздравлениям присоединилось и профессиональное сообщество.

Светлана Кузнецова, «Миссис Земной шар-2017»:

Большая работа проделана на отлично! Главная корона «Мисс Мира на коляске» едет в Беларусь! Поздравляю, Саша, от всей души! И себя и мою команду тоже! Это наша общая победа!

Катя Тикота, дизайнер:

Наша Саша лучшая! Самая-самая. Мы любим тебя! С самого первого дня верила в тебя и молилась. Ты прекрасный пример, светлый наш Человечек. Обнимаем тебя крепко!

Скромно скажу, что являюсь автором Сашиного платья, в котором она получила титул.