Прямой эфир

Кэмпбелл, Бланшетт, Водянова: что публиковали в соцсетях знаменитости на Неделе моды в Париже

06 октября 2017 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Завершилась Неделя моды в Париже. Она проходила с 26 сентября по 3 октября.

Парижскую неделю моды называют самой значимой из всех. Ведущие модные бренды представили свои fashion-шоу на подиумах французской столицы. Десятки модных домов подготовили показы новой коллекции весна-лето 2018.

На подиумах Недели моды уже стали прослеживаться тенденции грядущего сезона – монохромность и использование двухцветной клетки, продолжение тенденции комфорта в моде – стиль оверсайз, плоская подошва в обуви и многое другое. Акцент на необычных решениях или тканях. Скорее всего, на модниках весной и летом вы увидите пайетки, бахрому или ассиметричный крой одежды.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы отойдем от привычного формата и посмотрим, кто из знаменитостей делился фотографиями с показов Недели моды и светских мероприятий в Париже. А гостями дефиле стали не только модные критики и редакторы глянцевых журналов, но и актеры, музыканты и модели, многие из которых являются лицами модных домов.

# Мода # калейдоскоп # Синди Кроуфорд # Наоми Кэмпбелл # Наталья Водянова # Эль Фаннинг # Кейт Бланшетт # Алисия Викандер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы надеемся посмотреть на то, как возникла Вселенная». За что дали Нобелевскую премию по физике
06 октября 2017 11:29

«Мы надеемся посмотреть на то, как возникла Вселенная». За что дали Нобелевскую премию по физике

Джулия Робертс спародировала свои лучшие роли в десятиминутном видео
06 октября 2017 10:36

Джулия Робертс спародировала свои лучшие роли в десятиминутном видео

8 интересных фактов о фильмах серии «Миссия: невыполнима»
06 октября 2017 08:54

8 интересных фактов о фильмах серии «Миссия: невыполнима»