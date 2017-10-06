Кэмпбелл, Бланшетт, Водянова: что публиковали в соцсетях знаменитости на Неделе моды в Париже

Новости Франции. Завершилась Неделя моды в Париже. Она проходила с 26 сентября по 3 октября.

Парижскую неделю моды называют самой значимой из всех. Ведущие модные бренды представили свои fashion-шоу на подиумах французской столицы. Десятки модных домов подготовили показы новой коллекции весна-лето 2018.

На подиумах Недели моды уже стали прослеживаться тенденции грядущего сезона – монохромность и использование двухцветной клетки, продолжение тенденции комфорта в моде – стиль оверсайз, плоская подошва в обуви и многое другое. Акцент на необычных решениях или тканях. Скорее всего, на модниках весной и летом вы увидите пайетки, бахрому или ассиметричный крой одежды.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы отойдем от привычного формата и посмотрим, кто из знаменитостей делился фотографиями с показов Недели моды и светских мероприятий в Париже. А гостями дефиле стали не только модные критики и редакторы глянцевых журналов, но и актеры, музыканты и модели, многие из которых являются лицами модных домов.