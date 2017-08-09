Мила Йовович сыграет злодейку в новом фильме о Хеллбое

Актриса получила роль главной антагонистки в новой версии истории о герое из ада «Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы».
Перезапуск «Хеллбоя» был анонсирован в мае, а в сентябре уже должны начаться съемки фильма. Главную роль того самого красного монстра получил Дэвид Харбор. Другого важного персонажа сыграет Иен МакШейн, блистающий сейчас в сериале «Американские боги».
Йовович досталась роль Кровавой королевы Нимуэ, она же Владычица озер и ведьма эпохи короля Артура.
Сильная магия свела ее с ума и Нимуэ стала преклоняться опасному существу, которому суждено начать конец света. Другие ведьмы разорвали безумную подругу на куски и разбросали по свету, но ей было суждено восстановиться.
Режиссурой фильма займется Нил Маршалл, известный работай над популярными сериалами («Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Ганнибал», «Черные паруса»).
Напомним, что в прошлом десятилетии два фильма о Хеллбое снял Гильермо дель Торо. Режиссер очень хотел снять продолжение, но не смог договориться со студией.
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